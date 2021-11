Een quarterlifecrisis: Eva maakte er een serie over en geeft tips

Tegenwoordig heb je je eerste crisis niet rond je vijftigste, je midlife, maar begint het veel eerder. Twintigers en dertigers worstelen vaak met een quarterlifecrisis: ‘Is dit het, doe ik het wel goed en wat doe ik überhaupt met mijn leven?’ Over dat probleem maakte Eva Eikhout (25) een docuserie voor BNNVARA: Eva en de Eva’s.

Natuurlijk krijgt niet iedereen te maken met dezelfde problemen. De één heeft een fijne relatie maar kan geen woning vinden, terwijl de ander zich meer zorgen maakt over zijn of haar carrière. Voor Eva en de Eva’s sprak Eikhout met verschillende ‘Eva’s’, elk met hun eigen probleem. Want begin tot midden twintig is een leeftijd waarop alles kan: de één studeert nog en woont thuis, de ander is getrouwd en woont in een koophuis met partner en kind(eren).

BNNVARA – nieuw: Eva en de Eva's Moet ze haar leven radicaal omgooien? 🤔 🤔 🤔"Hoe managen anderen van mijn leeftijd hun carrière, sociale leven, financiën en woonsituatie?” 👀 Eva Eikhout zoekt het uit in Eva en de Eva’s: vanaf aanstaande donderdag om 17:00 online op www.NPO3.nl Posted by BNNVARA on Monday, November 8, 2021

Docuserie: Eva en de Eva’s

Zo hebben we Eva Vedder, professioneel tennisster, die al haar tijd in haar carrière steekt. Maar van vrije tijd is weinig sprake. Hawa (Arabische versie van Eva), heeft een appartement kunnen kopen, maar woonde daarvoor wel tot haar dertigste bij haar ouders. En Evan is bezig met de transitie van vrouw naar man. Voordat hij überhaupt aan zijn quarterlife kan denken, moet hij eerst worden wie hij hoort te zijn.

„Dat was echt een eyeopener voor mij”, vertelt de originele Eva wanneer Metro haar aan de telefoon heeft. „Iedereen is druk bezig met hun carrière, het vinden van een huis of met relaties, maar Evan heeft alleen tijd voor zijn transitie. Daarna pas kan hij al die andere blokjes invullen.” Want jezelf worden, dat kan pas als je je thuis voelt in het lichaam dat je hebt. „Ik voel me zelfs zó thuis in mijn lichaam, dat als iemand mij een pil zou aanbieden waardoor ik armen en benen kreeg, ik die denk ik niet zou nemen. En dat is echt een voorrecht, als je lichaam zo goed bij je past.”

„Ik wilde met deze docuserie ontdekken hoe ander mijn leven had kunnen lopen als ik andere keuzes heb gemaakt, maar het heeft me het inzicht gegeven dat iedereen zich dat wel afvraagt. Niemand heeft eigenlijk zijn shit together, ook niet de mensen waarvan je het verwacht.”

Problemen op de woningmarkt

Er zijn in totaal zes afleveringen, elk met een eigen ‘probleem’. Carrière, identiteit, liefde, kinderwens, maar ook: wonen. Een probleem waar veel jongeren tegenwoordig mee worstelen. Zo ook Eikhout, die al zes jaar op een studentenkamer woont. „Ik zat daar echt wel mee. Vooral als er iemand langskwam die wel in een ‘volwassen’ huis woonde, dan dacht ik dat ze het vast stom vonden dat ik nog op kamers woon. Maar ik spreek ook Hawa, die een appartement heeft kunnen kopen omdat ze tot haar dertigste bij haar ouders woonde. Dat is fijn, dat dat op die manier kan, maar ik had dat niet zo gewild. Deze zes jaar dat ik op mezelf woon zijn heel belangrijk geweest voor mijn zelfstandigheid.”

Een ander geval is Jan-Willem, wiens dragnaam Evelyn, weer een andere versie van Eva, is. Hij woont al zes jaar weer thuis bij zijn moeder en broertje in Nijverdal, door een aantal persoonlijke problemen. „Het is fijn dat hij dat vangnet heeft, ik zou ook zo terug kunnen naar mijn ouders als dat nodig was. Maar ik ben dan heel blij met mijn kamertje.”

Omgaan met een quarterlifecrisis

Een belangrijk besef als je ook te maken hebt met een quarterlifecrisis? „Niemand heeft zijn of haar leven op de rit. Ik dacht altijd: ‘Misschien moet ik maar boer worden, dan heb je alles in kannen en kruiken’. Dat werk is namelijk maar op één manier te doen en is heel recht voor z’n raap”, vertelt Eikhout. Maar, zo blijkt in Eva en de Eva’s, ook boeren komen moeilijkheden tegen. „Boer Evert is enorm afhankelijk van het weer, als het te veel regent, wordt het hooi gewoon niet droog. Dat stelde dingen wel in perspectief: doorkrijgen dat iedereen worstelt met zijn of haar eigen problemen.”

En wil je om kunnen gaan met een quarterlifecrisis? Ga dan terug naar de basis. „Vogel uit wie jij bent en wat je identiteit is”, geeft Eikhout als tip. „Dat deze generatie zich meer bezighoudt met hun identiteit en wat ze leuk vinden, is juist goed. Maar je moet jezelf niet te veel vergelijken met anderen. Dat deed ik ook, maar iedereen heeft dezelfde struggles. En iets waar jij niet mee worstelt, is voor een ander weer een heel groot probleem. Maar geluk is het belangrijkst: als je iets doet waar je blij van wordt, houd je het automatisch beter vol.”

Op 11 november om 17.00 uur komt de eerste aflevering van Eva en de Eva’s, over wonen, online op het YouTubekanaal van NPO 3. Daarna volgt elke week een aflevering.