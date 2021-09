5 films en series die in week 35 op Netflix verschenen: La Casa de Papel, Zodiac en meer

Ook in week 35 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de eerste aflevering van seizoen vijf van La Casa de Papel en The Truman Show.

Er staat weliswaar ‘nieuwe films en series’ maar deze week maken vooral de nieuwe films de dienst uit. Netflix heeft namelijk heel wat ‘nieuwe’ films toegevoegd aan hun repertoire. We schrijven ‘nieuw’, omdat het veelal klassiekers zijn die nu voor ‘t eerst op Netflix staan. The Boy in the Striped Pajamas bijvoorbeeld, of de thriller Zodiac. Maar geen zorgen, er is ook lichtere kost.

Nieuw op Netflix in week 35

La Casa de Papel (eerste aflevering van seizoen 5)

Serie

Genre: misdaad

Fans van La Casa de Papel zullen hun geluk niet op kunnen: het eerste deel van het vijfde seizoen staat voor je klaar op Netflix. Klein minpuntje: alleen de eerste aflevering. Je kunt ‘m dus niet in één keer bingen. Maar, zo schreef onze ‘zustertitel’ Manners, het belooft heel wat te worden. De inmiddels welbekende bankrovers hebben zichzelf in een bijna onmogelijke situatie gewurmd. Er is maar één manier om uit deze hel te ontsnappen, en dat is met heel veel wapengekletter. Zo blijkt ook uit de nieuwste trailer.

The Boy in the Striped Pajamas

Film

Genre: drama

Een enorme tranentrekker, je kunt The Boy in the Striped Pajamas bijna op geen andere manier beschrijven. In de film, die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, zien we Bruno en Shmuel. Bruno’s vader is commandant van Auschwitz, de Joodse Shmuel zit in het concentratiekamp. De twee jongens ontmoeten elkaar, weliswaar met prikkeldraad tussen hen in, en bouwen een vriendschap op. ‘Dankzij’ een hartverscheurend moment aan het einde van de film zul je het niet droog kunnen houden.

Pitch Perfect 3

Film

Genre: musical/comedy

Als je de eerste twee Pitch Perfect films hebt gezien, staat Pitch Perfect 3 vast al op je lijstje. In deze muzikale film volgen we wederom de Barden Bellas, die inmiddels een stuk bekender zijn. Daarnaast zijn ze afgestudeerd en gaan ze dus het echte leven in. Ze kunnen het zingen nog niet loslaten, en besluiten naar Europa te gaan om daar op te treden. Klein probleempje: de andere bands hebben wél instrumenten. Hoe gaan de Bellas dat oplossen?

Nieuwe films op Netflix

The Truman Show

Film

Genre: comedy/drama

Een échte klassieker: The Truman Show. Met in de hoofdrol Jim Carrey, die eigenlijk in elke film geweldig is. Voor wie ‘m niet kent: Truman is de enige persoon in zijn ‘dorp’ die niet weet dat hij in een televisieserie speelt. Iedereen die hij kent, inclusief buren, zijn vrouw en zijn collega’s, is een acteur. Langzamerhand begint hij toch argwaan te krijgen en ontsnapt hij uit zijn gemaakte wereld. Genoeg humor, maar ook erg droevig op momenten.

Zodiac

Film

Genre: misdaadthriller

The Zodiac Killer: misschien heb je er ooit van gehoord. Dat is de codenaam van een seriemoordenaar die in de tussen december 1968 en oktober 1969 actief was in Californië. Tot 1974 stuurt hij brieven in codetaal naar een aantal kranten, die hij ondertekent met ‘Zodiac’. In de gelijknamige film gaan de redacteuren die de brieven ontvingen op zoek naar de dader. Ze proberen de codes te ontcijferen en blijven daarmee niet onopgemerkt. Ook niet bij de moordenaar.

