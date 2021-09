De 10 best betaalde OnlyFans-gebruikers en hoeveel ze verdienen

OnlyFans is een miljoenenbusiness. Dit zijn de best betaalde gebruikers op het soft-erotische platform, dat onlangs stopte met erotiek en die beslissing toch weer terugdraaide.

Afgelopen maand maakte OnlyFans wereldkundig te stoppen met erotische content en andere expliciete uitingen. Dat leidde tot woede onder veel sekswerkers, die het platform gebruiken om op een veilige manier extra klanten te kunnen bedienen. Een paar dagen na het statement draaide het platform bij. Gebruikers mogen hun volgers blijven trakteren op ongecensureerde foto’s en video’s.

Begin dit jaar schreven we al over Nederlandse OnlyFans-gebruikers, die hun account kwijtraakten na een documentaire.

Top 10 betaalde gebruikers op OnlyFans

Voor sekswerkers is het een lucratief platform, en het is echt niet alleen maar erotiek op het platform. Celebrities zijn in ieder geval de grootverdieners, waarvan een deel behoorlijk expliciete content deelt. OnlyFans is een zogeheten content subscription service. Fans betalen een bedrag om acteurs, muzikanten of andere mensen te volgen voor uiteenlopende content die exclusief is. Account-eigenaren mogen zelf het maandelijkse tarief bepalen. De tien best betaalde gebruikers op een rij.

1. Blac Chyna



Tarief: 19,99 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 20 miljoen dollar per maand

De Amerikaanse Blac Chyna is een model en social media-ster die op Instagram expliciete content al niet schuwt. Op OnlyFans gaat ze nog even wat verder en dat legt haar geen windeieren.

2. Bella Thorne



Tarief: 9,99 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 11 miljoen dollar per maand

Bella Thorne is een gebruiker van het eerste uur en tevens de eerste persoon die in één dag 1 miljoen dollar verdiende op OnlyFans. Ook maakte ze een film voor het platform, waarin ze zelf als sekswerker de hoofdrol vertolkte.

3. Cardi B



Tarief: 4,99 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 9,43 miljoen dollar per maand

Cardi B heeft nog geen tien posts gedeeld op OnlyFans, maar toch staat ze in de top 3 best betaalde gebruikers.

4. Tyga



Tarief: 20 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 7,69 miljoen dollar per maand

Eén van de weinige mannen op dit lijstje: Tyga is rapper van beroep en kun je misschien kennen als de ex van Kylie Jenner.

5. Mia Khalifa



Tarief: 11,90 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 6,24 miljoen dollar per maand

Mia Khalifa heeft een geweldig CV. Van 2014 tot 2017 was de Libanese activiste pornoactrice. Tegenwoordig is ze sportcommentator en social media-persoonlijkheid. Ze is afgestudeerd met een Bachelor of Arts-graad in Geschiedenis.

6. Erica Mena



Tarief: 35 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 4,49 miljoen dollar per maand

Erica Jasmin Mena is een Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, voormalig model en danseres in hiphopvideclips. Op OnlyFans strooit ze met bloot.

7. Pia Mia



Tarief: 10 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 2,22 miljoen dollar per maand

Pia Mia is zangeres, songwriter en actrice. Vergeleken met de andere dames houdt ze het netjes wat betreft haar exclusieve content.

8. Safaree Samuels



Tarief: 19,99 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 1,90 miljoen dollar per maand

Wat de Amerikaanse rapper, songwriter, zakenman en tv-presentator Safaree Samuels allemaal op OnlyFans doet, weten we niet. Feit is dat hij tot de tien best betaalde gebruikers behoort.

9. Megan Barton Hanson



Tarief: 24,99 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 1,06 miljoen dollar per maand

Nooit van gehoord, maar Megan Barton Hanson is bekend door de Britse editie van Love Island en dan weet je het wel.

10. Jem Wolfie



Tarief: 5 dollar per maand

Geschatte verdiensten: 900 duizend dollar per maand

Jem Wolfie werd al eens van Instagram afgetrapt, na een paar keer de voorwaarden geschonden te hebben. Op OnlyFans is ze derhalve meer op haar plek. Niet voor niets is ze een van de best betaalde gebruikers. Ze is ook gewoon weer te zien op Instagram, en haar work-outs zijn nogal in your face.