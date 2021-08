Netflix zet spannende trailer Nederlandse film Forever Rich online

Netflix heeft vandaag de trailer online gezet van een Nederlandse film die op de streamingdienst gaat draaien: Forever Rich. En aan de trailer te zien, is het een bloedstollende film.

Forever Rich heeft nu al alle ingrediënten om een online Netflix-hit te worden: steengoed acteerwerk, crime en actie. Met series als Undercover en Mocro Maffia (te zien op Videoland) in ons achterhoofd kan het bijna niet anders of in ieder geval het Nederlandse publiek zit bij de release op 1 oktober direct voor de buis.

Dramafilm

De Nederlandse dramafilm op Netflix gaat over Richie (Jonas Smulders). Richie is een opkomende rapper die weet wat zijn doel in het leven is: rijk en beroemd worden. Zijn beroemdste kenmerk is zijn peperdure horloge. Het gaat de goede kant op; Richie staat op het punt de bekendste rapper van Nederland te worden, verdient bakken met geld en zijn hits zijn stuk voor stuk een succes.

Tot hij naar een belangrijk optreden moet en hij slachtoffer wordt van een groep gewapende overvallers die hem beroven van dat horloge. De diefstal wordt gefilmd. Richie start zijn race tegen de klok om de daders van de diefstal van het horloge zo snel mogelijk terug te vinden, zodat hij zijn horloge terugkrijgt. Anders zou de jonge artiest wel eens alles waar hij zo hard voor gewerkt heeft, kwijt kunnen raken in één avond…

Forever Rich

Forever Rich is vanaf 1 oktober te zien op Netflix. Naast Jonas Smulders spelen onder andere Daniel Kolf, Sinem Kavus en Yootha Wong-Loi-Sing in de film. Ook Hadewych Minis en Mustafa Duygulu zullen in de film te zien zijn. Het is de eerste officiële Nederlandse Netflix Original film. De film wordt geregisseerd door Gouden Kalf-winnaar Shady El Hamus, die eerder onder andere de film De Libi regisseerde. Het script is geschreven door Jeroen Scholten van Aschat, die ook De Libi schreef.

„De gedeelde ambitie is om een verhaal te vertellen dat reflecteert op deze tijd en zowel weet te vermaken als te verdiepen”, zei Shady El-Hamus mei vorig jaar tegen De Gelderlander. „Het vertrouwen dat we van Netflix krijgen, werkt heel motiverend. Bovendien geeft deze samenwerking ons de kans om een film te maken voor een groot en wereldwijd publiek. Een droom die uitkomt.”