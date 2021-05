Kerstvoorpret kan beginnen: Home Alone in Concert komt naar Nederland

Voor velen kerstnostalgie pur sang: Home Alone, en dan vooral deel 1 waarin Kevin McAllister thuis per ongeluk alleen achterblijft tijdens kerst, met de nodige gevolgen van dien. Leuk nieuwtje: net zoals klassiekers als Star Wars en The Gladiator een ‘concerteditie’ kregen, is het nu de beurt aan Home Alone. In Concert dus.



Ook al duurt het nog 233 dagen tot kerst, voor sommigen kan de voorpret niet vroeg genoeg beginnen. Zo kun je 365 dagen per jaar pieken in Christmas Palace, met een allerhande aan kerstballen, -bomen, -engelen en andersoortige vitamine K, of je kunt weer eens Home Alone kijken. Toch wel een van dé kerstfilms sinds de jaren negentig, die nog altijd leeft, ook op social media.



Goed nieuws voor de liefhebber die na tig keer de film te hebben gekeken, zin heeft in iets nieuws. Home Alone in Concert komt naar je toe deze kerst. Of in elk geval naar Rotterdam.

Home Alone in Concert

De meeslepende muziek in de film, gecomponeerd door filmmuziekgoeroe John Williams, is misschien wel net zo iconisch als de film zelf. De legendarische componist is bekend van zijn werk voor talloze klassiekers, van Star Wars, E.T. en Jaws tot Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindler’s List, Harry Potter en nog veel meer.

Al na het horen van een paar noten zit je volledig in de film. Dat geldt zeker ook voor Home Alone, dat niet voor niets in twee categorieën voor een Oscar werd genomineerd: beste score (filmmuziek) en beste originele compositie voor het direct herkenbare Somewhere In My Memory.

Dit nummer en alle andere composities die Williams maakte voor Home Alone, worden tijdens Home Alone in Concert live uitgevoerd door het Noordpool Orkest en het Nederlands Concertkoor. De meer dan 140 topmusici en koorleden zullen zorgen voor een uniek samenspel tussen de hilarische filmscènes en één van de succesvolste soundtracks uit de filmgeschiedenis.

In andere landen, met hun eigen orkesten, was het concert al een groot succes.



Live orchestra is just the best. Last Christmas we watched Home Alone in concert with the Symphonic Orchestra and it was amazing #JrMasterChefAU — Fiza Zali (@fizawanders) November 9, 2020

RTM Stage Rotterdam

Home Alone in Concert vindt plaats in de nieuwe RTM Stage in Rotterdam. Deze nieuwe theaterzaal, onderdeel van Rotterdam Ahoy, is in 2020 opgeleverd.



Love Actually

In 2019 bracht het Noordpool Orkest al die andere kerstklassieker muzikaal tot leven, tijdens het cinema-concertspektakel Love Actually in Concert. Heb je niet zoveel met Home Alone maar wel met Love Actually? Als opwarmer naar de kerstdagen toe wordt dit concert opnieuw opgevoerd.



