5 films en series die in week 6 op Netflix verschenen: Homeland en meer

Ook in week 6 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het laatste seizoen van Homeland, een ontroerende western met Tom Hanks en een realityserie over een goedlachse familie die een uitvaartcentrum runt.

In de afgelopen week zijn er weer een hele berg nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo heeft het achtste seizoen van Homeland eindelijk zijn weg naar de streamingdienst weten te vinden. Daarnaast kun je kijken naar News of the World met in de hoofdrol Tom Hanks. Verder heeft Netflix deze week ook de To All The Boys-trilogie compleet gemaakt en een film uitgebracht over de meest verschrikkelijke wintersport ooit. Het toetje is de realityserie Buried by the Bernards, waarin we zien dat werken in een uitvaartcentrum leuker is dan je misschien denkt.

Nieuw op Netflix in week 6

1. Homeland (seizoen 8)

Serie

Genre: thriller

We hebben er even op moeten wachten, maar het achtste en laatste seizoen van Homeland staat nu eindelijk ook op Netflix. Nog één keer gaan we op pad met Carrie Mathison. In het nieuwe seizoen worstelt ze nog steeds met alles wat haar in het verleden overkomen is. Ze is overduidelijk toe aan vakantie, maar ze laat zich toch weer verleiden door Saul. Opnieuw heeft hij een missie voor haar in Afghanistan. Saul probeert daar namelijk te onderhandelen over vrede met de Taliban, en daar kan hij wel wat hulp bij gebruiken.

2. News of the World

Film

Genre: western / drama

Eind december ging News of the World in première, maar hier nog niet. Deze western met Tom Hanks verscheen alleen in Amerika op het witte doek. Gelukkig is Netflix weer eens de reddende engel. Dankzij de streamingdienst kunnen wij Europeanen nu ook van de film genieten. Dat is zeker aan te raden, want deze western over een Texaanse oorlogsveteraan die een weesje helpt om haar familie te vinden, wordt zeer goed ontvangen.

3. To All The Boys: Always And Forever

Film

Genre: romantiek / komedie

Na To All the Boys I’ve Loved Before en To All the Boys: P.S. I Still Love You staat nu ook To All the Boys: Always and Forever op Netflix. Daarmee is deze op een boekenreeks gebaseerd trilogie compleet. Net als in de eerste twee delen volgen we de avonturen van Lara Jean. In Always And Forever is ze aangekomen bij het laatst jaar van de middelbare school en moet ze dus gaan nadenken over de volgende fase van haar leven. Hoe ziet ze de toekomst met haar familie, vrienden en haar vriend voor zich? Het belooft weer een emotionele rollercoaster te worden.

4. Red Dot

Film

Genre: thriller

Dit seizoen zit op wintersport gaan er niet in, en na het zien van Red Dot ben je daar waarschijnlijk niet zo rouwig om. In deze Netflix-thriller volgen we een worstelend paar op de meest verschrikkelijke skitrektocht ooit. Hun relatie hangt aan een zijden draadje, maar tijd om daar aan te werken krijgen zet niet. Het stel wordt namelijk opgejaagd door een sluipschutter. Hoe ze dat weten? Ze worden, zoals de titel al verklapt, constant achtervolgd door een rode stip.

5. Buried by the Bernards

Serie

Genre: reality

Werken bij een uitvaartcentrum is één van de meest serieuze beroepen die je kan bedenken. Althans, vóór de schermen. Wanneer er geen dienst is, hangt er blijkbaar echt niet altijd een grafstemming. Zo zien we ook in Buried by the Bernards. Dit is een nieuwe realityserie van Netflix over de familie Bernard. Binnen deze familie wordt er veel gelachen en ruzie gemaakt, maar ook keihard gewerkt. Ze runnen met z’n allen namelijk een uitvaartcentrum.

