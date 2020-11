Vlaamse politica uit partij gezet na bloemlegging Nederlands SS-graf

De Vlaams Belang-politica Carrera Neefs is uit haar partij gezet nadat ze bloemen legde bij het graf van de Nederlandse SS’er Willem Heubel, schrijft de Belgische krant De Zondag. Heubel was de zwager van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen. Zijn zus was Florrie Rost van Tonningen-Heubel, ook wel de Zwarte Weduwe genoemd.

Neefs zette beelden van de bloemenhulde bij het graf van Heubel op sociale media. Partijvoorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken noemt die actie tegenover de krant „ongelooflijk dom”.

Onhandig aangepakt

„Zij heeft de partij, onbewust weliswaar, veel schade berokkend. Initieel wou ze zelfs haar Facebookbericht niet verwijderen. Wij hebben haar nadien gevraagd om het partijcharter te tekenen. Dat wou ze ook niet. Het partijbestuur is daarom van oordeel dat haar lidmaatschap stopgezet wordt. Loyaliteit moet van twee kanten komen.”



Van Grieken benadrukt dat Neefs volgens hem geen neonazi is. „Wij hanteren het principe van woord en wederwoord. Mevrouw Neefs is géén neonazi. Ik geloof haar als ze zegt dat dat géén politiek statement was. Zij heeft op vraag van nabestaanden een krans neergelegd. Dat mag ook van mij: een individu mag rouwen om iemand. Maar ze heeft dat politiek gezien uitermate onhandig aangepakt, om niet te zeggen stom. Dat was niet voor herhaling vatbaar.”

Nazistische acties

Neefs heeft de desbetreffende Facebookpost uiteindelijk toch verwijderd. Politici van het extreemrechtse Vlaams Belang halen in België vaker de media met nazistisch aandoende acties. Zo kwam een partijlid vorig jaar in opspraak vanwege een foto waarop zij de Hitlergroet brengt.

