Welke 10 oude bekenden gaan we zien in jubileumseizoen Wie Is De Mol?

Molloten zitten er bijna klaar voor: het extra seizoen van Wie Is De Mol? Welke tien ex-deelnemers keren vanavond terug?

Na twintig seizoenen presenteert Rik van de Westelaken het feestelijke tussendoortje 20 Jaar Wie Is De Mol? AVROTROS benaderde tien oude bekenden van het programma met de vraag: wil je nog één keer een herkansing? Als we de geheime interviewtjes die werden vrijgegeven mogen geloven, stonden de meesten te springen, te stuiteren of wat dan ook. Natúúrlijk!

Wie Is De Mol? in Italië

De herkansing speelt zich af in Toscane. De Italiaanse streek is de bakermat van de renaissance, wat letterlijk wedergeboorte betekent. Een wedergeboorte van deelnemers die wel al eerder zagen in dit geval dus en die zich moesten storten op bouwwerken en geboorteplaatsen van grote namen als Michelangelo en Leonardo da Vinci.

Maar wie dan? Molloot (geuzennaam) Tom Beekhuis is net zo benieuwd. Metro sprak hem begin dit jaar al eens bij de start van seizoen twintig. De 28-jarige online marketeer van profvoetbalclub FC Utrecht had toen nooit kunnen bevroeden dat er door corona een finale zonder publiek zou zijn. Dit jaar schreef hij nog voorbeschouwingen op de vrijdag, een actueel artikel op zaterdagavond en die vulde hij als dat door goede tips nodig was, verderop in de week nog aan.

Deze tien namen zijn voorspeld

Beekhuis houdt al jaren tips en hints bij op zijn website Wieisdemolhints.nl. Samen met zijn volgers kwam hij op basis van de geheime interviewtjes, bijbehorende foto’s uit landen waar Wie Is De Mol? eerder werd opgenomen en een groepsfoto met silhouetten, tot de volgende tien namen die vanaf vanavond wel eens de strijd zouden kunnen aangaan:

• Nikkie de Jager

• Horace Cohen

• Jeroen Kijk in de Vegte óf Sigrid ten Napel

• Patrick Martens

• Tygo Gernandt óf Sebastiaan Labrie

• Peggy Vrijens

• Tina de Bruin óf Miljuschka Witzenhausen

• Nadje Hüpscher

En, jawel, heel veel Wie Is De Mol?-fans zullen het hopen

• Ron Boszhard

• Ellie ‘etherdiscipline!’ Lust.

Op wie hoop je het meest, Tom?

„Ikzelf op Ron Boszhard, maar dat is een kwestie van gunnen. Hij was zo fanatiek, maar hij viel de eerste ronde al af. Verder vind ik het allemaal wel mooie namen, eigenlijk. Als het klopt, dan hebben de programmamakers leuke deelnemers uitgezocht.”

In hoeverre denk je dat je met deze tien namen goed zit?

„Ik denk dat ik 75 tot 80 procent goed heb en er misschien twee fout zijn en nog kunnen veranderen. Er is een foto bij uit Roemenië, maar de foto komt uit Mexico, staat erbij. Dat zou een foutje kunnen zijn, of er moet ook een nieuwe kandidaat zijn. Van dat laatste ga ik echter niet uit.”

Wie Is De Mol? Junior misschien?

Had je überhaupt verwacht dat er dit jaar een nieuw dan wel extra seizoen zou zijn?

„Ja, dit jubileumseizoen is al opgenomen voor de coronaperikelen, dat zal wel even wennen zijn bij het kijken. Aan het einde van de finale in maart werd er verteld dat er een extra seizoen zou komen. De vraag was alleen wat dat precies zou betekenen. Er werd gedacht aan Wie Is De Mol? Junior, maar het bleek een jubileumeditie te zijn. Daar was ik heel blij mee.”

Hoe leuk zal dat worden?!

„Ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt te zien, maar de regisseur en presentator Rik zijn er al heel positief over. En ik ben heel benieuwd hoe men gaan spelen.”

Zullen de speltactieken veranderen? Als jouw namen kloppen, dan hebben de meesten – op Ron na – al flink met het Wie Is De Mol?-bijltje gehakt.

„Ik verwacht dat het iets anders gaat zijn dan een normaal seizoen, ze hebben tenslotte al wat ervaring. Ze zullen niet dezelfde fout maken als die ze de vorige keer hebben gemaakt. Een van de kandidaten zegt dat hij of zij zich toen tot in de puntjes had voorbereid en die heeft dat nu overboord gegooid om het helemaal te laten gebeuren. Toen puntje bij paaltje kwam had die persoon er niets aan.”

Toscane is prachtig. De opnames hoeven dus niet per se heel ver weg te zijn?

„Toch wel, want Wie Is De Mol? gaat normaal juist ver weg om Nederlanders te ontwijken. Ik hoorde dat men in Toscane wel twee Nederlanders is tegengekomen. Die zouden daarom zijn betrokken in het complot, omdat ze zagen wie er was afgevallen en wie niet. De kans loop je natuurlijk altijd, maar die is in Toscane vele malen hoger dan ergens in de jungle ver weg.”

Komt er ook een regulier 21e seizoen aan voor zover jij weet, of kan het door de corona-omstandigheden even niet?

„Als het goed is komt er weer een regulier seizoen aan. Als je iedereen vooraf test en je maakt alleen opnames met de groep bij elkaar, dan kun je daar iets van maken. Maar veel groepsopdrachten spelen zich altijd af onder de lokale bevolking en dat is natuurlijk veel mooier.”

Had je de 20e Mol Rob Dekay dit jaar goed?

„Ja! Het duurde eventjes, maar meestal heb ik ongeveer vier afleveringen voor het einde mijn echte bedenkingen bij één persoon. Dat is altijd goed gegaan, behalve bij Jan Versteegh.”

Op wie zat je toen?

„Ik begon met Stine Jensen, daarna Simone Weimans en toen dacht ik hou maar op, ik weet het gewoon niet meer.”

Ga je op Wieisdemolhints.nl weer hetzelfde te werk als afgelopen seizoen?

„Nee, ik ga geen vooruitblik meer maken, maar op zaterdag zorg ik tijdens de uitzending wel direct voor een samenvatting. Het is best veel werk en ik wil ook andere leuke dingen doen in het weekend.”

Voor wie gaat kijken vanavond: veel plezier op weg naar die belangrijke vraag. Wie? Is?… De Mol?

Wie Is De Mol? is wekelijks op zaterdag om 20.30 uur op NPO 1 te zien. Daarna volgt de nababbel met andere oud-kandidaten en het presentatieduo Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijden in Moltalk om 21.30 uur op NPO 3.

