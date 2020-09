Nederlanders somberder over de toekomst, vertrouwen in politiek toegenomen

Nederland kijkt somberder aan tegen de toekomst dan een aantal jaar geleden. Zo’n 59 procent van de Nederlanders zegt dat het in het algemeen de verkeerde kant op gaat. Terwijl dat aan het begin van deze kabinetsperiode 41 procent was.

Volgens de NOS, die ieder jaar een Prinsjesdagonderzoek laat uitvoeren door Ipsos, is het voor het eerst in vier jaar dat een meerderheid van de Nederlanders somber gestemd is. Vooral op het gebied van de economie is de mineur toegenomen. Ruim de helft denkt dat de economie de komende twaalf maanden gaat verslechteren. Vorig jaar was dat nog geen een derde.

Jongeren optimistischer

Opvallend is dat jongeren optimistischer zijn dan ouderen, terwijl juist zij de economische gevolgen van de coronacrisis het sterkst merken.

Bijna 30 procent voelt naar eigen zeggen momenteel de financiële gevolgen van de coronacrisis. Toch is de groep die zegt goed rond te kunnen komen (55 procent) niet afgenomen. Ook zegt 70 procent van de bevolking niet te hoeven bezuinigen als gevolg van de coronacrisis. Ipsos trekt daaruit de conclusie dat de crisis vooral mensen raakt die het toch al moeilijk hadden.

Een derde van de werkenden zegt dat hun baan door de coronacrisis is veranderd: ze hebben minder werk, hun werk is niet zeker, ze zijn hun baan kwijt of ze vinden nergens emplooi. Vooral zelfstandige ondernemers hebben minder werk.

Vertrouwen gestegen

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de politiek sinds het begin van de coronacrisis gestegen, onderzocht het Ipsos in opdracht van de NOS. Aan het begin van de huidige kabinetsperiode had iets meer dan een derde van de Nederlanders vertrouwen in premier Mark Rutte (VVD), nu is dat twee op de drie.

Bijna zes op de tien Nederlanders vinden Rutte de ideale minister-president. Het gehele kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgt een 6,2. Voor de crisis schommelde dit rapportcijfer tussen de 4,9 en de 5,7.

Coronabeleid

Een ruime meerderheid vindt dat premier Rutte, minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en het RIVM de coronacrisis goed aanpakken. Tegelijkertijd maakt 40 procent van de Nederlanders zich zorgen over de door het coronabeleid oplopende staatsschuld. Iets meer dan een kwart vindt dat de coronamaatregelen versoepeld moeten worden om de economie te helpen.

Gisteren bleek ook al uit een peiling van EenVandaag dat premier Rutte en minister Hoekstra zijn het populairst, terwijl minister Schouten flink daalt ten opzichte van vorig jaar.

