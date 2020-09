Dit viel er op bij Feyenoord: zonder geld op zoek naar verdedigers

Ken je dat? Dat je één klusje te doen hebt, maar dat je alles doet behalve dat ene klusje? Zo is het deze zomer ook een beetje bij Feyenoord op de transfermarkt.

Want het elftal mist nog wel wat verdedigers, maar versterkt zich op andere posities. Wie staan er straks centraal achterin? „Anders stel ik John de Wolf gewoon op”, zo grapte trainer Dick Advocaat onlangs over zijn 57-jarige assistent.

De club uit Rotterdam begint vanavond aan het Eredivisie-seizoen 2020/2021 (20.00 uur, uit bij PEC Zwolle). Dat gebeurt zonder de 18-jarige aanvaller Crysencio Summerville, die deze week voor 1 miljoen euro naar Leeds United in de Premier League vertrok.

Maar één zekerheid bij Feyenoord achterin

Op papier heeft de coach weliswaar vier centrumverdedigers tot zijn beschikking, maar daarvan is er alvast een geblesseerd, namelijk Sven van Beek. Dan is er ook George Johnston, maar hij heeft nog nul officiële minuten in het eerste gemaakt. Rondom hem zijn er zeer veel twijfels als de vraag of hij het niveau aankan beantwoord moet worden. Dan heb je nog de ervaren Eric Botteghin, die de eerste wedstrijd tegen PEC Zwolle mist vanwege een schorsing. Het enige zekerheidje voor de start is dus Marcos Senesi, maar de Argentijn zou als de transfermarkt in gang schiet wel eens snel weg kunnen zijn.

Wel nieuwe middenvelders

In dat geval komt er geld binnen om iets te doen, maar voorlopig heeft technisch directeur Frank Arnesen vrijwel geen budget tot zijn beschikking. Dit terwijl er wel een paar miljoen geïnvesteerd werd in de komst van middenvelder Mark Diemers, de direct verhuurde Francesco Antonucci en aanvaller Christian Conteh. Dat zijn linies waarin de problemen een stuk kleiner lijken. Maar waar de nood achterin hoog is, kwam er dit weekend met João Carlos Teixeira nog een middenvelder bij. En dat is ook geen vrije transfer.

Het is een rare manier van prioriteiten stellen. Maar ondertussen lijkt Feyenoord het verder prima op de rit te hebben. Tijdens de voorbereiding won het zelfs met 1-3 van Borussia Dortmund met een paar heerlijke doelpunten. Zelfs de haast vergeten aanvaller Nicolai Jørgensen lijkt weer op te leven in deze voorbereiding. Doelman Justin Bijlow onderscheidde zich bovendien door in de slotminuut nog een strafschop van het wonderkind Erling Braut Håland te stoppen.

Feyenoord en de gesloten portemonnee

Met de keeper zit het dus wel goed, maar het zou hem goed uitkomen als de linie voor hem versterkt wordt. Het meest hardnekkige gerucht is dat de Rotterdammers wederom Edgar Ié willen huren. De Portugees maakte afgelopen jaar geen bijster sterke indruk. Maar als er met een gesloten portemonnee gehandeld moet worden, is zijn komst zo’n gek idee nog niet. En anders kan Advocaat altijd John de Wolf nog opstellen.

