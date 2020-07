Videoland komt met alle acht seizoenen van Charmed

Was jij ook zo’n fan van Charmed vroeger? Dan hebben we goed nieuws: Videoland upload namelijk binnenkort alle oude seizoenen van de serie op hun streamingdienst.

Acht seizoenen

Vanaf 30 augustus kun je als Charmed-fan weer helemaal los op de streamingdienst. Alle acht de seizoenen met Paige, Piper en Prue die ooit zijn opgenomen, komen online. Voor de mensen die de serie nog niet kennen: Charmed gaat over drie zussen die heksen zijn. De zussen Piper (Holly Marie Combs, Phoebe (Alyssa Milano) en Prue Halliwell (Shannen Doherty) krijgen de taak om de mensheid te beschermen tegen boze geesten en demonen. Later komt ook nog Rose McGowan erbij in de rol van zusje Paige.

Romantiek

Nog niet overtuigd omdat je niet zo van magie en ‘enge’ series bent? Deze serie barst ook nog eens van de romantische verhaallijnen en is daarmee een perfecte keus voor een gezellig avondje met je vrienden.

