Website geeft kijkje uit het raam van over de hele wereld

Gluren bij de buren is toch het beste wat er is? Dat dacht ook een koppel uit Singapore. Zij bedachten een nieuwe tool, waarmee je de wereld door de ogen van je buren (of anderen veel verder weg op deze planeet) kunt zien.

WindowSwap

Het koppel Sonali Ranjit en Vaishnav Balasubramaniam was het eigen zicht vanuit hun woonkamer zo zat, dat ze WindowSwap ontwierpen. Het is een website waarop je door het venster van huizen van over de hele wereld naar buiten kunt kijken. De video’s van de verschillende vensters duren tien minuten en bevatten omgevingsgeluiden. Net alsof je bij iemand anders in huis zit dus!

,,Mijn man en ik waren het zicht vanuit ons raam zo beu geworden, dat we een plek creëerden op het internet waar je een venster kunt openen op een andere willekeurige plaats in de wereld. Op die manier kunnen we iedereen het gevoel geven dat ze onze prachtige planeet toch nog een beetje kunnen verkennen”, vertelt Ranjit aan BoredPanda.

Wereldreis vanachter je computer

De keuze is reuze. Zo kun je naar buiten gluren vanuit een Frans appartement met prachtig zicht op de Eiffeltoren in Parijs, of genieten van de prachtige variatie aan gebouwen in Istanboel. Voor wie nog een aantal landen op de agenda heeft staan waar nu niet op gevlogen kan worden: waag vooral eens een kijkje! Dit is een wereldreis vanachter je computer; goedkoper krijg je het niet.

Voor wie denkt: ik heb zelf ook een mooi uitzicht dat ik wil delen is er ook goed nieuws. D site ontvangt graag nog meer uitzichten. Je filmpje kun je insturen naar [email protected]

