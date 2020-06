Recensie: History 101 op Netflix is een geslaagde educatieve snack

Afgelopen week verscheen History 101 op Netflix. Een documentaireserie die bestaat uit tien afleveringen waarin willekeurige historische gebeurtenissen kort en bondig worden belicht. Een vaste verteller sleurt je op hoge snelheid door de geschiedenisboeken. Aan het einde van iedere aflevering weet je weer iets meer en maak je vooral meer kans om te winnen met triviant.

Want dat is met name de soort informatie die Netflix in History 101 op je afvuurt. Wie was de eerste man in de ruimte en wat moest hij daar? Hoeveel plastic tassen worden er jaarlijks gebruikt? En hoe zat het ook alweer met de kernramp van Tsjernobyl? Dit is waar je iedere aflevering iets meer dan twintig minuten lang mee wordt doodgegooid.

Als je het zo omschrijft, klinkt het misschien niet heel aantrekkelijk. Toch is History 101 best de moeite waard als je gek bent op geschiedenis, feiten, weetjes en cijfers. De afleveringen zitten vol archiefbeelden. Bijvoorbeeld een promotiefilmpje voor de allereerste magnetron. Tussen deze beelden door word je gebombardeerd met grafieken en animaties die deze Netflix Original wat meer kleur geven.

Gebrek aan diepgang

In History 101 vliegen de cijfers je om de oren. Om dit behapbaar te maken, worden deze op een visuele en passende manier aan de kijker gepresenteerd. Zo zie je in de aflevering over fastfood een grafiek waarbij de lijnen worden getrokken met ketchup en mosterd. Dit klinkt misschien wat flauw, maar hierdoor worden alle feiten en cijfers wel behapbaar gemaakt.

Helaas mist History 101 de nodige diepgang. Netflix heeft het allemaal wel heel basic gehouden. Aan het einde van iedere aflevering ben je veel informatie rijker, maar heb je niet echt wat geleerd. Het zijn de dingen die je al weet, maar dan met nét iets meer informatie of exacte cijfers. Een leuke aanvulling, maar reken niet op nieuwe inzichten.

History 101 is niet voor iedereen

Niet iedere aflevering is even sterk. Vooral omdat er in sommige gevallen met een gekleurde bril wordt gekeken. Zo is de aflevering over kernenergie meer een promotiefilmpje om zieltjes te winnen in de strijd tegen deze energievorm. De voordelen van kernenergie, waar Arjen Lubach je hier graag meer over vertelt, worden amper genoemd.

Onderaan de streep is History 101 een vermakelijke educatieve snack voor iedereen die gek is op feitjes. Als je daar gelukkig van wordt, is het zeker leuk om je er doorheen te bingewatchen. Vooral als je een series als Explained met veel plezier gekeken hebt, dan is het zeker aardig om ook History 101 te proberen. Maar die snappy content moet wel echt je ding zijn. Anders kun je beter één van de vele andere documentaires op Netflix gaan kijken.

History 101 op Netflix

History 101 is nu te zien op Netflix en bestaat uit tien afleveringen die tussen de 20 en 23 minuten duren. Zoek je toch echt een andere soort serie? Kijk dan hier om te zien wat er nog meer nieuw is.

