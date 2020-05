Breda baalt: maandag geen proefdag voor de horeca

De horeca in Breda mag maandag niet proefdraaien voor 1 juni, als de terrassen, cafés en restaurants na weken van ‘coronasluiting’ weer voorzichtig open mogen. En daar baalt men in de stad wel van.

Het kabinet ziet niets in zo’n oefendag en houdt vast aan 1 juni. Premier Mark Rutte maakte de versoepelde coronamaatregelen dinsdag tijdens een persconferentie bekend.

Puzzel voor kasteleins

Eet- en drinkgelegenheden mogen onder voorwaarden vanaf het middaguur van tweede pinksterdag weer open. Maar het wordt nog een hele puzzel voor kasteleins en gerants om hun gasten volgens de regels te ontvangen en te bedienen, vrezen ze. De Bredase horeca vroeg een dagje te mogen proefdraaien om „chaos te voorkomen” en kreeg steun van het stadsbestuur.

Maar het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daarvoor geen ruimte en liet dat vrijdag weten. De grootschaligheid van de proef is volgens de gemeente Breda het grootste bezwaar van het Ministerie.

‘Generale repetitie zou verstandig zijn’

Burgemeester Paul Depla van Breda reageert teleurgesteld: „Het is moeilijk te begrijpen dat er vanuit Den Haag geen go komt op deze proefdag voor de horeca in Breda. Met het oog op de ervaringen op Hemelvaartsdag zou het heel verstandig zijn om voor de opening van de horeca op 1 juni een generale repetitie te draaien. De kans is groot dat er 1 juni kinderziektes de kop opsteken, waardoor er problemen gaan ontstaan. Die hadden we op de proefdag kunnen signaleren en met de rest van Nederland kunnen delen.”

Fietsen leer je ook niet in één keer

Dinsdag stelde Breda zich beschikbaar om een ‘proefdraaidag’ te organiseren. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Johan de Vos, nam daarvoor het initiatief. Het leek Vos een zinvol plan en kreeg de plaatselijke politie mee.

„Wij als stad zijnde willen wel zien wat er gebeurt met de nieuwe regels en of de protocollen en aannames kloppen”, zei wethouder Boaz Adank. „Fietsen leer je namelijk ook niet in één keer.”

Horeca Breda mag niet proefdraaien, burgemeester Depla teleurgesteld: ‘Hier had heel Nederland van kunnen profiteren’https://t.co/6YROo55r5G — Paul Depla (@PaulDepla) May 22, 2020

Goede actie @KHN afdeling #Breda en @PaulDepla. Hopelijk is er draagvlak bij het Kabinet en kunnen we oefenen en verbeterpunten aanbrengen ruim voor 1 juni 2020. — Marc Groothuijse (@MarcGroothuijse) May 19, 2020

Geen generatie repetitie.

Breda's burgervader, Paul Depla, is het niet eens met Grapperhaus en "had een andere afweging"gemaakt.

De #horeca moest nu maar eens doen wat de #horeca juist acht. Uiteindelijk betalen óók zij het salaris van degene die hen nu verbiedt te werken. pic.twitter.com/PZavRouXQQ — Criticaster1960 (@IkNet) May 22, 2020

Horeca #Breda mag niet proefdraaien, burgemeester Depla terecht teleurgesteld: Mooi voorbeeld “Het kabinet waarschuwt ondernemers: Pas je aan de nieuwe werkelijkheid aan.”#TrekDeEeconomieVlot

Wouter Koolmees (D66) Eric Wiebes (VVD) dat is alleshttps://t.co/P9AMH9h8Zu — Hans van Mourik (@HendrikvM) May 22, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.