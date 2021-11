ONE de Musical spannendste première van het jaar in het eerste LED-theater ter wereld (hij gaat door)

Het kan niet anders of ONE de Musical is morgen de spannendste musicalpremière van het jaar. Nieuw verhaal, nieuwe muziek, een compleet opgebouwd theater (het eerste LED Box-theater ter wereld) en dat op een plek die een groot deel van het musicalpubliek nog niet kent, Studio’s Aalsmeer. Plus… mét de nieuwe coronmaatregelen.

Metro is er morgen bij en sprak al met een van de hoofdrolspelers, de vanuit Duitsland teruggekeerde Nienke Latten.

Persconferentie voor ONE de Musical reuzespannend

Ze zullen als cast, crew en productie met de billen hebben geknepen gisteravond, tijdens de corona-persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het theater in Aalsmeer zou toch niet moeten sluiten om 17.00 uur of helemaal dichtgaan, net in het weekend van de wereldpremière van ONE de Musical? Dichtgaan? Het was op wat try-outs na nog niet eens open!

Helaas… het coronaleed is producent en schrijver van ONE de Musical Roel Pieters niet bespaard gebleven. En toch gaat de première morgen door, met een snel geregelde zaalbezetting van zo’n 30 procent. De komende weken kunnen alleen middagvoorstellingen op zaterdag en zondag worden gespeeld. Momenteel wordt bekeken of er ook matinee-shows op de woensdag kunnen worden georganiseerd.

Coronamaatregelen gun je niemand, maar Roel Pieters al helemaal niet. Zijn kindje van morgen bedacht hij namelijk meer dan 20 jaar (!) geleden. En nu is het eindelijk zover. Metro zag hem bezig op een persdag, waar hij zich met paarse bokshandschoenen met de woorden kick ass wat over de top gedroeg. Pieters toen tegen de journalisten: „Met ONE de Musical gaan we het gevecht aan in een tijd met een stuk of veertien andere fantastische musicals.”

Gaat het musicalpubliek Aalsmeer vinden?

De bokshandschoenen-actie van Roel Pieters is ook wel te begrijpen. De man die een kwart eeuw geleden in de studio’s van Joop van den Ende werkte, begint namelijk nogal ergens aan. Vindt het publiek ONE de Musical wel? Een net zo spannende vraag werd elf jaar geleden gesteld over Soldaat van Oranje trouwens, toen dat op een voormalig legervliegveld tussen Leiden en Katwijk bleek te zijn. Als Soldaat van Oranje met elf uitverkochte jaren het voorbeeld voor ONE de Musical is, dan zit het wel goed. Maar ja…

Het publiek komt echter wel naar Aalsmeer voor iets wat nog nooit vertoond is. ONE de Musical zie je namelijk in een zaal omgeven door LED-schermen. Achter het podium, naast het publiek, maar ook boven de toeschouwers: overal. Bovendien zien we niet alleen musicalsterren als Nienke Latten, Soy Kroon, Edwin Jonker, Peter Lusse en Jasper Kerkhof. Maar ook een groep free runners en acrobaten die voor het nodige spektakel zorgen. Bij dit alles moet je je in een soort virtual reality-ervaring wanen, waarbij door het LED-theater vliegen over de Nijl in het oude Egypte zomaar mogelijk is. Maar dan wel virtual reality met echte mensen die zingen, acteren, dansen en acrobaten-capriolen uithalen.

Zo gaat het opbouwen van een LED-theater in 53 seconden:

Het oude Egypte dus, daar speelt ONE de Musical zich af. We zien er Amon (Soy Kroon), een stoere arbeider die werkt aan de Cheops-pyramide. En prinses Mira (Nienke Latten), een rebelse prinses die verliefd wordt op die arbeider. Iets wat koning Cheops (Edwin Jonker) ‘natuurlijk’ verbiedt. Dit mondt uit in een verboden liefde die zich door niets of niemand laat stoppen.

En dat in een tijd waarin het Egyptische volk op dat moment door de koning tot het uiterste wordt gedreven (maar waar arbeiders toch ook trots zijn op het gigantische bouwwerk waaraan zijn werken). Cheops is de grootste van de drie pyramiden van Gizeh. Meer dan 3800 jaar gold het met 146 meter als hoogste gebouw ter wereld. Vermoedelijk verrees het tussen 2551 en 2472 voor Christus. Het geldt als een van de zeven wereldwonderen.

Nu nog onbekend gezicht de grote ster

De hoofdrol in ONE de Musical is weggelegd voor Nienke Latten, een nog onbekend gezicht voor de Nederlandse musicalliefhebbers. Zij die De Gelaarsde Kat of de concertversie van West Side Story zagen, hebben Nienke kunnen zien. Ze vertrok daarna naar Duitsland om in Hamburg en Stuttgart prinses Jasmin in Aladdin te spelen, in ons land nu in het Circustheater in Scheveningen te bewonderen (Metro’s recensie daarvan lees je hier).

Nienke Latten is 26 jaar en komt uit Voorburg. Zij studeerde met een 9,5 af van haar muziektheater-opleiding aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. In haar werkloze coronatijd ging Nienke als singer-songwriter zelf muziek maken. Zij bracht vier singles uit, waaronder deze:

Metro sprak Nienke na een repetitie, waarbij zij voor de pers en haar collega’s even solo de sterren van de hemel zong. Ze is nu toe aan misschien wel de grootste uitdaging van haar leven: morgen samen met Soy Kroon en Edwin Jonker de hoofdrollen spelen tijdens de première van die gloednieuwe productie, ONE de Musical.

Ben je nog voor de andere grote hoofdrol momenteel, die van prinses Jasmin in Aladdin, gegaan? Of had je die nu wel gezien?

„Nee, daar ben ik niet voor gegaan. Maar ik ben zeker nog niet klaar met die rol hoor. Toen dat voor Scheveningen liep, had ik nog een contract in Duitsland. Het kon niet. Maar hé, ik ben natuurlijk helemaal blij dat ik bij dit project, bij deze prachtige nieuwe show zit.”

Nienke Latten is de eerste Mira ter wereld

Spannend, iets dat helemaal nieuw is en van de grond af opgebouwd?

„Zeker, zéker spannend. Maar gelijk ook heel tof omdat het vanaf het nulpunt is en men er al zo lang mee bezig is. Ik ben de eerste ter wereld die prinses Mira speelt en kon en mocht het dus helemaal uitpluizen om de rol me eigen te maken. Dat hebben we helemaal samengedaan.”

Stel dat ONE de Musical de wereld in gaat. Dan kijkt iedereen waar dan ook waarschijnlijk eerst even naar jou…

„Nou eh… dat zou een fantastische eer zijn.”



Vind je het ook spannend dat het met ONE maar ‘even’ moet lukken? Nederland moet z’n weg wel naar jullie en Aalsmeer weten te vinden.

„Dat is met elke show wel spannend en zeker na zo’n tijd met corona. Maar veel eraan denken doe ik niet. Ik vind het alleen maar fijn dat ik met zo’n grote groep met héél veel talenten ergens vol voor te gaan. De cast en crew hebben zo’n passie voor het vak, dat ik me niet kan voorstellen dat het publiek niet van ONE de Musical gaat houden.”

Via The Lion King naar ONE the Musical

Wat wilde de kleine Nienke Latten vroeger worden?

„Tot mijn twaalfde wilde ik popster worden, popzangeres. Met mijn vriendinnetjes van de basisschool zongen we met haarborstels als microfoon. Maar toen ben ik naar The Lion King in Scheveningen gegaan, mijn eerste musical. Daar zag ik dat dans, zang en acteren werd gecombineerd en werd ik meteen verliefde op dit vak.”

En wat vinden die schoolvriendinnetjes ervan dat je nu met Soy Kroon op een poster staat?

„Een van hen heeft me nog bezocht bij Aladdin in Hamburg. Ik denk dat ze nu allemaal wel komen kijken, nu het dichterbij is.”

Op tv verscheen Nienke Latten onlangs in Tijd Voor MAX met een nummer uit ONE de Musical. Astronaut André Kuipers keek genietend toe:

Is Mira in ONE de musical net zo’n enorme rol als die van de prinses in Aladdin?

„Ik heb nu zelfs nog meer nummers te zingen en meer scenes te spelen. Zo heb ik nog meer verantwoordelijkheid. Eigenlijk neem ik nu weer een stapje en dat vind ik altijd fijn.”

Nuchtere vrolijke Nienke, mag even de rebelse prinses neerzetten.

„Leuk toch?! Ik vind dat heerlijk. In een rol moet je echter ook altijd gelijkenissen met jezelf zoeken, vind ik. Die kan je dan vrij gemakkelijk op een natuurlijke manier spelen. Die gaan bijna vanzelf. Maar ik vind het juist leuk om de rand op te zoeken. En dingen te zeggen en doen, wat je anders nooit van me zou zien. En dan uitzoeken hoe ik dat zo geloofwaardig mogelijk ga neerzetten. Helemaal in een personage duiken vind ik het leukste om te doen.”

Nienke Latten over de rebelse Mira

Is Mira echt rebels, of zit het eigenlijk niet in haar karakter?

„In de buurt van haar vader, koning Cheops, is zij precies zoals ze moet zijn. Volgens de regels van het paleis. Maar Mira leeft heel erg vanuit haar gevoel. Daaruit komen haar keuzes voort. Zeker in de liefde voor een arbeider, iets wat in het oude Egypte helemaal niet kon. De liefde tussen Mira en haar vader – hoewel er echt wel onvoorwaardelijke vaderdochter-liefde is – bestaat uit regels. Maar ja, bij de verboden liefde voor de arbeider volgt ze haar hart. En dat kan alleen maar buiten de regels. Ze is vrijgevochten en dat vind ik wel een mooi thema, ook voor deze tijd. Ik hoop dat veel meisjes en vrouwen zich met Mira kunnen identificeren.”



Iets anders: dat afstuderen met een 9,5. Wat was er mis met dat halfje?

„Hahaha. Je moet het volgens mij zo zien, dat iets nooit helemaal perfect is. Dat is goed, wat dan kun je altijd streven naar beter.”

Je speelt nu al twee keer de hoofdrol van prinses. Je zei dat je popster wilde worden, maar wilde kleine Nienke stiekem ook geen prinses zijn?

„Zeker wel, álle meisjes willen natuurlijk prinses worden. Mij is het toch maar mooi gelukt.”

ONE de Musical is na de première van zondag 28 november exclusief en vijf dagen per week in Studio’s Aalsmeer te zien. Meer info vind je hier. Benieuwd naar Nienke Latten? Kijk dan hier.