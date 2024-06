Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Websites PVV, CDA en FVD plat door aanval uit buitenland

De websites van verschillende politieke partijen zijn donderdag niet of nauwelijks bereikbaar door zogeheten ddos-aanvallen. Het gaat vooralsnog om de sites van het CDA, PVV en FVD. Volgens een woordvoerder van het CDA had de partij in de ochtend last van een ddos-aanval, waarbij de server overspoeld wordt met aanvragen. Er kwamen er miljoenen tegelijkertijd uit het buitenland, zegt de woordvoerder. De CDA-website is nu wel bereikbaar. Die van PVV en FVD zijn nog uit de lucht.

De verantwoordelijkheid voor de aanvallen lijkt te zijn opgeëist door HackNet, een schimmige pro-Russische groep hackers. Die valt vaker sites aan in landen waar Rusland een conflict mee heeft, vaak in samenwerking met andere groepen hackers. „We gaan door met aanvallen op de websites van Nederland en hun partijen”, schrijft de groep op Telegram.

FVD-leider Thierry Baudet spreekt in een bericht op X van een „matrix attack”. „Hele team werkt overuren om de aanval af te slaan.” Met een schaterlachende emoji schrijft hij daarbij: „Russen?”

Bij een ddos-aanval wordt zo veel verkeer gestuurd naar een server, dat die de toestroom niet aankan. Dat gaat meestal via gekaapte apparaten. De server bezwijkt onder de druk, waardoor de website onbereikbaar wordt. Zulke aanvallen zijn zonder veel kennis uit te voeren, en kunnen ook online worden besteld. Voor een slachtoffer is zo’n ddos-aanval vervelend, maar de schade valt mee als de achterliggende systemen niet worden geraakt.

