Negen aanhoudingen rond sinterklaasintocht De Lier

De politie heeft zaterdag in totaal negen mensen aangehouden rond de sinterklaasintocht in het Zuid-Hollandse De Lier. Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet protesteerden daar tegen het uiterlijk van de pieten. Zij werden door honderden voorstanders van zwartgeschminkte pieten onder meer met vuurwerk en eieren bekogeld. Niemand raakte gewond, aldus de politie.

Agenten hielden beide groepen uit elkaar. Ze gebruikten schilden en wapenstokken om de groep te verdrijven die de actievoerders van KOZP bekogelde. Een persoon werd aangehouden voor openlijke geweldpleging en nog iemand voor het afsteken van illegaal vuurwerk.

Voorafgaand aan de demonstratie werden bij de controle van een auto drie mensen aangehouden, omdat ze slagwapens bij zich hadden. Ook zijn vier mensen gearresteerd op verdenking van vernieling van politiecamera’s. De camera’s die in de Hoofdstraat waren opgehangen voor de veiligheid rond de intocht werden in de nacht van vrijdag op zaterdag met purschuim besmeurd.

ANP

