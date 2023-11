Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hélène Hendriks begint 2024 met goed met ‘De Oranjewinter’

Het nieuwe jaar begint goed voor presentatrice Hélène Hendriks. De presentatrice is de eerste twee weken van het jaar elke dag op tv met De Oranjewinter op SBS6, zo kondigde ze vrijdag aan in Vandaag Inside.

De Oranjewinter wordt uitgezonden ter vervanging van Vandaag Inside. Hendriks meldde eerder al dat er een nieuw seizoen aankwam, maar de precieze datum was nog niet bekend.

De Oranjezomer

Afgelopen zomer maakte Hendriks zes weken lang De Oranjezomer zodat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen met vakantie konden.

De Oranjewinter was vorig jaar ook rondom het WK voetbal al op tv, maar werd toen wel door het bekende VI-trio gemaakt.

Hendriks wint Televizier-Ring

Eerder dit jaar won Hendriks de Televizier-Ring Presentator. Een mooie prestatie, maar niet een waardoor Hendriks naast haar schoenen zou gaan lopen. „Wim Kieft zegt altijd: je moet nu niet in jezelf gaan geloven, dus gewoon met beide benen op de grond blijven: dus dat ga ik doen”, zei De Oranjezomer-presentatrice na afloop van het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré tegen persbureau ANP.

Hendriks was uiteraard wel blij dat ze heeft gewonnen. „Het is toch erkenning dat mensen het best oké vinden.” Dat ze het „best oké” doet, vinden meer mensen. Volgens presentator en De Oranjezomer-tafelgezicht Jeroen Pauw is het Hendriks’ kracht dat ze geen ego heeft en over zelfspot beschikt. „Ze doet het vol energie in een hoog tempo en ze heeft een goed humeur, dat is fijn om naar te kijken”, aldus Pauw.

In alle hectiek was Hendriks de Televizier-Ring wél even kwijt, zo vertelde ze vorige maand in Vandaag Inside. „Ja, God”, begon de presentatrice. „Ja, ik was hem kwijt.” Maar gelukkig is het gigantische beeld al snel weer terecht. „Mijn moeder had hem. Huppakee, verpatsen die handel.”

Reacties