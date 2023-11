Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omtzigt en Timmermans zeggen RTL-debat af, Jetten en Marijnissen nemen hun plek in

Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) hebben het RTL-debat van aanstaande zondag afgezegd en doen niet mee. Dat meldt de nieuwsorganisatie zelf. Daardoor ontstaat ruimte voor SP-leider Lilian Marijnissen. Daarnaast doen Dilan Yeşilgöz (VVD), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB), Esther Ouwehand (PvdD) en Rob Jetten (D66) mee aan het debat.

Omtzigt en Timmermans stonden afgelopen zondag tegenover Yeşilgöz, maar aan het tweede debat doen meer lijsttrekkers mee. NSC geeft aan dat er “steeds is gecommuniceerd” dat er twijfels waren over het tweede debat van RTL. De partij heeft naar eigen zeggen dan ook nooit volledig toegezegd aanwezig te zijn. Omtzigt zei begin september in een lezing liever met een beperkt aantal lijsttrekkers in debat te gaan, om een te oppervlakkig tv-gesprek te voorkomen.

GroenLinks-PvdA was nog niet bereikbaar voor commentaar. Waar Omtzigt volgens RTL dinsdag heeft doorgegeven niet bij het tweede RTL-debat aanwezig te zijn, wist de nieuwsorganisatie twee weken geleden dat Timmermans niet aanwezig zou zijn.

Teleurstellend

Hoofdredacteur Ilse Openneer van RTL Nieuws noemt het “teleurstellend dat zij het gesprek over onderwerpen die de RTL-Nieuwskijker echt bezighouden, op deze manier niet aangaan”. De partijen die nu in debat gaan, zijn op basis van de peilingen gekozen: buiten NSC en GroenLinks-PvdA om zijn dit de zes grootste partijen. In eerste instantie zouden zeven partijen in debat gaan.

Onderdeel van het debat is dat de partijleiders moeten reageren op de zorgen en vragen van leden van het RTL Nieuwspanel. Zo hoopt RTL “een gesprek tussen kiezers en lijsttrekkers op gang te brengen”, aldus Openneer.

ANP

