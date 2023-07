Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Peter R. de Vries staat stil bij zijn sterfdag: ‘Lieve pap, ik mis jou’

Het gemis van hun vader en geliefde is nog altijd groot, schrijven de kinderen en partner Tahmina Akefi van Peter R. de Vries op social media. Vandaag precies twee jaar geleden werd hij op straat in Amsterdam neergeschoten.

„Alweer twee jaar geleden, lieve Peter. Zo lang geleden en toch ook zo kort”, deelt zijn Akefi bij een video op Instagram. Lange tijd bleef de identiteit van De Vries’ vriendin geheim. Eerst uit persoonlijke voorkeur, later vanwege veiligheidsredenen. In de documentaire Vertrouwelijk trad journalist Akefi vorig jaar voor het eerst in de openbaarheid.

Herinneringen aan Peter R. de Vries

„Zo vaak scrol ik door de duizenden foto’s van ons en op de ene foto straal je meer dan op de ander”, vervolgt ze haar eerbetoon. „Inmiddels heb ik de pijn leren verdragen bij alle herinneringen, maar ik heb ook de kracht gevonden om weer te glimlachen als ik ze bekijk en soms moet ik ook hard lachen om de gekkigheid die je uithaalde.”

Ook zijn kinderen staan vandaag stil bij die 6 juli in 2021, toen De Vries bij RTL Boulevard vandaan kwam en in de Lange Leidsedwarsstraat werd neergeschoten. „Lieve Pap, ik mis jou. Heel erg. Kell”, schijft zijn dochter Kelly de Vries op Twitter.



„Vandaag is het twee jaar geleden dat mijn vader, mijn maatje en mijn beste vriend het meest vreselijke werd aangedaan”, deelt zoon Royce op Instagram. „Er is sindsdien geen dag – of zelfs maar een uur – voorbijgegaan zonder dat ik hem mis. Vandaag denk ik nog weer een beetje meer aan hem…”



Collega’s RTL Boulevard

Meerdere presentatoren van RTL Boulevard staan ook stil bij de aanslag op het leven van hun collega Peter R. de Vries. Via social media herdenken onder anderen Vivienne van den Assem en Bridget Maasland hun collega. „Ik kan nog steeds niet bevatten dat dit echt is gebeurd. Peter, je wordt gemist”, schrijft Van den Assem in een bericht op Instagram.

Maasland plaatst een foto van de overleden misdaadjournalist. „We missen je”, schrijft zij daarbij. Diederik Jekel, in het programma zien als wetenschapsdeskundige, deelt eveneens een foto van De Vries. „Twee jaar alweer. Mooi mens was het toch!”, schrijft hij.