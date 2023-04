Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen (58) blijkt ‘Fit after 50’ en toont killerbody

Schrijfster Heleen van Royen laat zien dat leeftijd geen rol hoeft te spelen in hoe fit je bent. Van Royen toont op haar social media namelijk dat je op 58-jarige leeftijd bijzonder afgetraind kunt zijn en nooit te oud bent om een killerbody te hebben.

Als je de beelden op Van Royen haar social media bekijkt, lijkt het of er een heus fitnessmodel voor de camera poseert. Een schaars geklede Van Royen ligt op de grond en een fotograaf maakt foto’s van haar loeistrakke lichaam.

Heleen van Royen toont killerbody op social media

De afgelopen maanden deelde de schrijfster al regelmatig beelden van haar trainingen in de sportschool. Onder de hashtag ‘Fit after 50′ was haar proces naar haar afgetrainde lijf te volgen.

Van Royen legt het resultaat nu vast met een fotoshoot. Waarbij de fotograaf haar attendeert op hoe ze haar afgetrainde lichaam het beste poseert. „Billen extreem naar achteren duwen. ‘Damn! Die is heel gaaf. Mooi’. Poseren valt en staat met goede aanwijzingen van de fotograaf”, schrijft ze bij haar Instagram-bericht.

‘Fit after 50’

Van Royen is al een tijd bezig met een heuse fitgirl-transformatie. Ze volgt een streng dieet en doet zware krachttraining en cardio. Met haar nieuwe sportieve leefstijl wil ze haar volgers inspireren. „Je kunt op elke leeftijd starten. Je hebt maar één lichaam, wees er zuinig op”, schreef ze eerder. Mocht je geïnspireerd geraakt zijn door Van Royen en zelf meer willen trainen? Tijdens het sporten kunnen je spieren gaan trillen, maar is dat een goed of slecht teken?



Leeftijd speelt geen rol

Dat leeftijd overigens maar een getal is, blijkt ook uit de relatie die Van Royen met haar jongere ‘toyboy’ Bart Meeldijk (36). Toen de schrijfster een relatie met haar vriend begon, klonk daar behoorlijk wat kritiek op het leeftijdsverschil tussen de twee. Vorige week vond Van Royen het tijd om even terug te blikken op dat commentaar. „Het duurde best lang voordat Bart geen toyboy meer werd genoemd. We zijn vandaag 10 jaar samen. Eat That!”, schreef ze op haar social media.



