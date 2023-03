Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André van Duin opgelucht na nieuwe ontwikkeling in chantagezaak die veel losmaakte

De chantagezaak rondom André van Duin die vorige maand veel losmaakte, lijkt met een sisser te zijn afgelopen. De politie heeft onlangs een verdachte aangehouden. Dat melden zijn advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops. André van Duin zelf zegt opgelucht te zijn dat de zaak is afgedaan.

De 76-jarige televisiemaker deed begin februari aangifte van afdreiging, een juridische term voor chantage. Volgens Knoops werd de presentator „vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een groot geldbedrag.” Waar hij precies mee onder druk werd gezet, is niet bekend.

Omroep MAX-baas Jan Slagter liet eerder al in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers weten het ‘verschrikkelijk’ te vinden wat zijn collega overkwam. Volgens hem stroomden er veel steunbetuigingen voor André van Duin binnen.

❓ Wat is afdreiging? Afdreiging is een vorm van afpersing. Hierbij wordt echter geen gebruik gemaakt van geweld of met het dreigen van geweld. Meestal dreigen de daders in zo’n geval een geheim te onthullen.

André van Duin heeft excuses aanvaard

De verdachte die onlangs door de politie is opgepakt, is inmiddels verhoord en heeft spijt betuigd voor zijn handelen. „De heer Van Duin heeft de excuses van de verdachte aanvaard”, zeggen zijn advocaten.

Omdat de 76-jarige televisiemaker de excuses van de verdachte heeft aanvaard, heeft het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte een voorwaardelijk sepot opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Een sepot is een beslissing van het OM om een strafbaar feit niet te vervolgen.

‘Een valse beschuldiging kan een eigen leven leiden’

Van Duin zegt dat hij ‘opgelucht’ is dat de zaak tot een einde is gekomen. „In deze tijd kan iedereen op sociale media van alles over iedereen roepen en beweren. Een valse beschuldiging of een verzinsel kan hierdoor in korte tijd veel aandacht krijgen”, aldus de presentator.

„Met het gevaar dat zo’n onwaarheid wordt overgenomen door juicekanalen of socialmediasites. De volgende stap is dan dat het verzinsel als een ‘mogelijke waarheid’ een eigen leven gaat leiden. Ik hoop dat deze zaak duidelijk maakt dat bekende personen in deze digitale tijd niet vogelvrij zijn verklaard. Dat maakt de wijze waarop het OM deze zaak heeft afgehandeld duidelijk. Daarvoor ben ik het OM zeer erkentelijk.”

Verder wil André van Duin niet op de zaak ingaan.