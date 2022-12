Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedroefde reacties om Pokémon die afscheid neemt van Ash en Pikachu: ‘Zijn ze helemaal gek geworden?’

Voor veel millennials is Pokémon onlosmakelijk verbonden met hun jeugd. Het nieuws dat de tv-serie afscheid neemt van Pokémon-trainer Ash Ketchum en zijn beste vriendje Pikachu komt dan ook keihard aan. „Hier was ik nog niet klaar voor.”

Het eerste seizoen op basis van de populaire videogame Pokémon was in 1997 in Japan voor het eerst op tv te zien. Hierin begon de jonge Ash Ketchum aan zijn avontuur om de grootste Pokémon-trainer ooit te worden. In het meest recente seizoen maakte hij die droom eindelijk waar door wereldkampioen te worden.

Nieuw seizoen van Pokémon volgt nieuwe trainers

Vandaag maakte The Pokémon Company bekend dat de reis van Ash en Pikachu na 25 seizoenen tot een einde komt. Volgend jaar komt er een nieuwe tv-serie van Pokémon met een nieuwe verhaallijn en andere trainers in de hoofdrol. Dit seizoen volgt de nieuwe trainers Liko en Roy en bevat monstertjes uit de nieuwe videogame Pokémon Scarlet en Violet, die onlangs uitkwam.

In de nieuwe reeks wordt bovendien in een paar speciale afleveringen stilgestaan bij het avontuur dat Pokémon-trainer Ash bijna 25 jaar lang op tv heeft beleefd. Ook komen bekende figuren van vroeger, zoals Ash’ vrienden Misty en Brock, voorbij in de speciale afleveringen.

Bedroefde en nostalgische reacties

Het nieuwtje brengt bij velen nostalgische gevoelens naar boven. „Wie is er ook opgegroeid met deze twee jeugdhelden?”, schrijft iemand. Ineens verdwijnt voor hen een stukje jeugdsentiment en dat doet pijn. „Zijn ze helemaal gek geworden?”, vraagt iemand zich af. „Neee!”, reageert een andere fan. „Pokémon was echt mijn leven. Ik had nog een crush op Ash.”

Meerdere mensen denken dat het een slechte zet is van het bedrijf achter Pokémon. De televisieserie zou zonder Ash en Pikachu „geen bestaansrecht” hebben en de ondergang zou hiermee aanstaande zijn. Hoe dan ook: Twitter is er niet klaar voor om afscheid te nemen.



Heb al 10 jaar niet meer naar de anime gekeken en toch valt m'n mond hier wel even van open hoor😯. Geen Ash en Pikachu meer? Zijn zijn het gezicht van de anime. Echt het einde van een tijdperk. — Annemarieke Graveland✒ (@AnSophEls) December 16, 2022



Oke forget what I said. Mijn pitch gaat over dat Ash niet uit de Pokémon serie geschreven mag worden 😢 Mijn jeugd! De nostalgie 💔 https://t.co/QmZoZLcrzV — MrsMartine (@MrsMartine) December 16, 2022



joh ik ben niet klaar om afscheid te nemen van Ash en Pikachu 🙁 — Shatou (@jesuisshatou) December 16, 2022



Deze man heeft meer bereikt als 10 jarige dan jij ooit in je hele leven zal doen. Jammer dat ze niet nog allemaal afleveringen maken waar Ash alle Pokémon gaat vangen. Daarna uiteraard nog even Shiny's hunten. https://t.co/agUpvCvPIB — GeorgeFaralley (@GeorgeFaralley) December 16, 2022



Pokemon stopt met Ash en Pikachu? Dat gaat dus de downfall zijn — Levon (@tufapac) December 16, 2022



Alsof Pokemon bestaansrecht heeft zonder Ash en Pikachu 🙁 https://t.co/A4JZsqvpIi — Jeffrey Spoor (@Jeffrey_Spoor) December 16, 2022



Bruh! He eind van Ash en Pikachu?! Weet niet of ik hier klaar voor ben. 🥲 https://t.co/9SolIUgkzR — Rohan | SateejTV (@SateejTV) December 16, 2022



Pokémon gaat verder zonder Ash & pikachu! Zo niet klaar voor! 😭🥺 https://t.co/JYb4cCbi0r — ❄️ DeLoedermoeder ❄️🎄 (@de_loedermoeder) December 16, 2022

Toch is er ook een enkeling die de beslissing toejuicht. „Beste Pokémon-nieuws in tijden. Ik snap het: Ash heeft nostalgie voor ons allemaal. Ik houd ook van deze knaap. Maar zijn tijd om te stoppen was al jaren geleden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Erg benieuwd hoe de volgende series zullen zijn.” Een ander: „Ga Ash en Pikachu wel missen, no cap. Maar is wel echt de beste tijd om te rouleren.”

Sommigen lopen wel héél ver achter en komen tot de conclusie dat het eigenlijk best weinig uitmaakt:



Nooit gedacht dat Ash uit de anime geschreven zou worden. Nu loop ik nog een miljoen (oké, lichtelijk overdreven) afleveringen achter, dus eigenlijk verandert er voorlopig weinig. #Pokémon — Skye (@SkyeInDeLucht) December 16, 2022