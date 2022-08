Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dieuwertje Blok volgt Paul Witteman op bij Podium Klassiek, fans zijn verdeeld

Podium Witteman gaat verder als Podium Klassiek en heeft per 11 september twee nieuwe presentatoren: Dieuwertje Blok en Floris Kortie. Kijkers zijn verdeeld over deze keuze.

Podium Witteman is een populair televisieprogramma dat in het teken staat van klassieke muziek. Aan het eind van vorig seizoen stopte presentator Paul Witteman met het programma. „Ik kom niet meer op televisie, dat is geweest”, liet hij destijds weten. „Weg is weg. Een beter moment om te stoppen dan dit kon ik niet vinden.” In de laatste uitzending werd al bekend dat het programma ook zonder Witteman door zou gaan.

Blok ken je ongetwijfeld van haar rol als presentatrice in Het Sinterklaasjournaal. Ook presenteert ze al jaren het programma NTR Podium op NPO Radio 4. De wereld van de klassieke muziek is dus niet nieuw voor haar. Medepresentator Kortie was al een van de vaste gezichten van het programma. Ook huispianist Mike Boddé keert terug.

Blok kijkt uit naar het maken van Podium Klassiek

Blok laat weten blij te zijn met haar nieuwe klus: „Ik zie er enorm naar uit om samen met Floris en Mike een mooi programma te maken. De combinatie van het presenteren van NTR Podium en Podium Klassiek is een droom die uitkomt. Ik houd van klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Het Nederlandse muziekleven broeit en bloeit: jonge klassieke musici verleggen al jaren de grenzen van de muziek en ik ga graag met hen mee op die reis.”

Kijkers zijn verdeeld

Op Twitter heeft menig fan van het programma een mening over het nieuws. Veel kijkers zijn blij met de keuze voor Blok: „Veel mensen zullen hiernaar uitkijken” en „Mooi nieuws” wordt er onder andere geschreven. Toch trekken ook enkele twitteraars de beslissing in twijfel. „Met alle respect, maar is Dieuwertje Blok net zo’n klassieke muziek-connaisseur als de heer Paul Witteman?”, vraagt iemand zich bijvoorbeeld af.



Wat fijn, veel mensen zullen hiernaar uitkijken, een geweldige doorstart met Dieuwertje Blok. #podiumklassiek inclusief huispianist Mike Boddé en @Floriskortie . 🤗 👏 https://t.co/6xzulQVsrU — Chris Beun (@ChBeun) August 11, 2022



Ha mooi nieuws!#PodiumKlassiek

Podium Witteman verder als Podium Klassiek met Dieuwertje Blok /via @NOS https://t.co/FcOb6WAm48 — Anneke Dulfer (@Dulfera) August 11, 2022



Heel mooi dat Podium Witteman verder als Podium Klassiek met Dieuwertje Blok https://t.co/YpQg3Jx2xR via @NOS — Willem van Valkenburg (@wfvanvalkenburg) August 11, 2022



Dieuwertje Blok ♥️! Een vakvrouw, gefeliciteerd @Floriskortie en @mikebodde en crew! Benieuwd! En #PaulWitteman nogmaals bedankt! Veel !! (Herinner me een interview ooit in een TV-programma bij haar lang geleden over #ADHD en #verslaving. Eerste keer op Nederlandse TV. 💪🏻) — Dion Kobussen (@kobus5) August 11, 2022



Met alle respect maar is Dieuwertje Blok net zo'n klassieke muziek-connaisseur als de heer Paul Witteman…? 🎻🙄🙄🙄#PodiumWitteman 👉 #PodiumKlassiek — * (@Soul7Food) August 11, 2022

Het programma is iedere zondagavond om 18.15 uur te zien op NPO 2.