Danny de Munk doet zijn kant van verhaal na beschuldiging verkrachting: ‘Nooit iemand gedwongen’

Zanger Danny de Munk lag in razendsnel tempo onder vuur nadat een vrouw aangifte tegen hem deed van verkrachting. Gisteravond deed hij zijn kant van het verhaal, in tranen. Want volgens hem is van verkrachting geen sprake, wel van overspel. En de afgelopen maanden ging zijn gezin kapot door alle ophef.

Twee maanden geleden wordt De Munk door roddelkoningin Yvonne Coldeweijer beschuldigd van wangedrag. Afgelopen maand kwam dan ook het nieuws naar buiten dat een vrouw aangifte tegen hem deed van verkrachting.

Danny de Munk vertelt in tranen over overspel en verdriet gezin

De Munk ging gisteravond volledig met de billen bloot in een interview met RTL Boulevard. Waarin hij zijn kant van het verhaal vertelde. Hij bekent overspel, maar van verkrachting is volgens hem nooit sprake geweest.

Het interview begint met tranen. Waarin de zanger vertelt over de „atoombom” op zijn gezin. „Als je iets hebt gedaan wat niet door de beugel kan, dan moet je de consequenties dragen. In mijn geval zeg ik, dat dat niet zo is.” Hij legt uit dat hij door het nieuws van de afgelopen tijd inmiddels al veroordeeld is.

„Een oud lijk uit de kast”, noemt hij zijn overspel van jaren geleden. Waarvan hij zijn vrouw op de hoogte stelde. Maar zijn zoon en dochter vertellen over die tijd, vond hij het ergste. „Dat doe je je ergste vijand nog niet aan”. De Munk vertelt mentaal kapot te zijn. „Mijn karakter is kapotgemaakt en over elk woordje moet ik nadenken.” Maar voor zijn gezin vindt hij het tien keer erger.

De Munk vertelt zijn kant van verhaal

Daarna volgen de details over zijn overspel, want De Munk wil dat alles op tafel komt. „Degene die aangifte heeft gedaan, die weet, samen met mij, wat er is gebeurd. En wat zij heeft gedaan vijftien jaar geleden. Met deze vrouw heb ik geen seks gehad.”

De aangifte tegen De Munk gaat over de periode tijdens musical Ciske de Rat. Deze vrouw werkte in het productieteam en zou tegen haar wil in seksuele handelingen hebben ondergaan bij De Munk. De zanger spreekt nu van een innige vrijpartij in een toilet in 2007. Daarna volgde een afspraakje in een vakantiehuisje, waar verder niet veel gebeurde. Volgens de zanger betrapte hij haar op het maken van opnames en heeft hij daarna het contact verbroken.

Vrouw staat achter aangifte van verkrachting

De opnames die de vrouw maakte, bestempelt De Munk als afpersing, maar in deze zaak kan dit ook als bewijs dienen. Want volgens hem zou de opname het bewijs zijn dat hij haar niet verkracht heeft. „Ik heb in mijn leven af en toe met mijn lul gedacht in plaats van met mijn hoofd. Maar ik ben een man hè”, legt de zanger uit over zijn overspel. „Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand verkracht. Als ik overspel heb gepleegd, is dat met wederzijdse instemming.”

Uiteindelijk noemt De Munk de beschuldiging „een valse aangifte”. Hij doet een tegenaangifte tegen de vrouw. Van het Openbaar Ministerie hoorde hij tot nu toe nog niks. De vrouw die aangifte deed, reageerde via haar advocaat, op de woorden van De Munk. Daarin liet zij weten dat zij geen enkel belang heeft bij het ten onrechte beschuldigen van De Munk. Zij wil de media daarover verder niet te woord staan en wacht het onderzoek af.

