KNMI en RIVM waarschuwen voor extreme hitte en smog in Limburg

„Blijf binnen en vermijd inspanning”, waarschuwt het KNMI vandaag. Vanwege de hitte heeft het weerinstituut code geel afgegeven. Vooral in Limburg is het extreem warm. Op sommige plaatsen loopt het kwik op tot zo’n 35 graden.

Volgens het KNMI lopen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid risico. Door de hitte en slechte luchtkwaliteit kunnen zij gezondheidsklachten krijgen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf eerder al aan dat de luchtkwaliteit in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vandaag erg slecht wordt door smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn krijgen het advies om zware lichamelijke inspanning te beperken of binnen te blijven.

Op zaterdag 18 juni wordt de luchtkwaliteit slecht in de provincies #Limburg , #NoordBrabant en #Gelderland vanwege #smog door ozon. Heb je last van je luchtwegen? Blijf dan binnen en beperk lichamelijke inspanning in de namiddag en avond.

Ook het Longfonds waarschuwt mensen met longklachten voorzichtig te zijn vanwege de hitte. „Probeer zo veel mogelijk je buitenactiviteit te doen op de momenten dat de lucht schoon is”, raadde de organisatie aan.

En ook de honderden Billie Eilish-fans die zich vandaag voor de Ziggo Dome verzamelen voor het concert van de Californische popster worden gewaarschuwd. In Amsterdam kan de temperatuur ook flink oplopen en daarom roept de Ziggo Dome fans op om niet te vroeg te komen, maar pas aan het einde van de middag of het begin van de avond.

De waarschuwingen voor hitte en slechte luchtkwaliteit lijken de fans echter niet te deren. Gisteravond verzamelden de eerste fans zich al voor de ingang van het gebouw en inmiddels zitten er honderden mensen voor de deur om het beste plekje in de zaal te bemachtigen. Op social media delen fans massaal foto’s en video’s van hun plekje voor de deur.

