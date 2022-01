KLM door het stof na lekken vluchtgegevens Jeroen Rietbergen: ‘Gaat te ver’

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat op Twitter door het stof nadat vluchtgegevens van de in opspraak geraakte The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen zijn doorgesluisd naar roddelkanalen op Instagram. Meerdere mensen kaartten het lek aan bij KLM. „Gaan de vluchtgegevens van bijvoorbeeld John van den Heuvel straks ook rond? Bizar!”

Uit meerdere foto’s bleek al dat Jeroen Rietbergen op Schiphol was gezien. De muzikaal leider van The Voice of Holland vertrok gisteren naar het buitenland. Op één foto stonden de precieze gegevens van zijn vlucht. Die foto, gemaakt van een intern boekingssysteem, werd gedeeld met Juicechannel. „Hierbij de bevestiging dat Jeroen Rietbergen vanuit Amsterdam naar Atlanta vliegt en vanuit daar doorvliegt naar Nashville”, meldde het roddelkanaal.

Nadat verschillende twitteraars KLM op het lek wezen, kwam de luchtvaartmaatschappij met een statement. „We nemen dit beveiligingsincident zeer serieus.” De luchtvaartmaatschappij zegt een onderzoek in te stellen om het lek aan te pakken. „We betreuren ten zeerste dat dit voorval heeft plaatsgevonden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We nemen dit beveiligingsincident dan ook zeer serieus en hebben intern maatregelen genomen om de zaak te onderzoeken en aan te pakken. Wij betreuren ten zeerste dat dit voorval heeft plaatsgevonden. << — KLM (@KLM) January 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

KLM heeft interne maatreglen genomen om het lekken van vluchtgegevens van André Hazes en Jeroen Rietbergen te gaan onderzoeken. Heel mooi @KLM, want als zij dit is overkomen, kunnen John van den Heuvel en bedreigde personen ook overkomen. pic.twitter.com/CJ9bifItcw — Floor Janssen (@janssensnuf) January 21, 2022

Gebeurde ook al bij André Hazes jr.

Saillant detail: in oktober vorig jaar overkwam André Hazes jr. hetzelfde. Ook zijn vluchtgegevens werden destijds doorgespeeld naar roddelkanalen. In zijn geval kwamen de gegevens in handen van YouTuber Yvonne Coldeweijer, die de informatie op haar beurt doorsluisde naar de pers.

Hazes jr. kwam toen terug uit Spanje waar hij mogelijk afkickte van een drugsverslaving. Op Schiphol werd hij samen met zijn moeder bedolven onder tientallen fotografen en verslaggevers.

Jeroen Rietbergen mogelijk naar kliniek in Nashville

De woordvoerder van Jeroen Rietbergen, zijn advocaat Peter Plasman, bevestigt dat de muzikaal leider van The Voice of Holland naar het buitenland is vertrokken. Of Rietbergen daadwerkelijk naar de VS is vertrokken, wil Plasman niet bevestigen.

RTL Boulevard suggereert dat hij in een kliniek in Nashville zou zitten waar cliënten onder meer worden behandeld voor seksverslaving. Rietbergen was eerder in therapie toen hij een relatiecrisis had met zijn voormalige partner, Linda de Mol. Zij meldde maandag hun relatie te hebben verbroken.

Rietbergen bevestigde zaterdag in een verklaring seksueel overschrijdend gedrag waar hij zich voor verontschuldigde. De affaire kwam aan het licht door een uitzending van het onlineprogramma BOOS, waarin negentien vrouwen vertelden over hun ervaringen met seksueel wangedrag van Rietbergen.