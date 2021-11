Winters weer in aankomst: kunnen we sneeuw verwachten?

Haal die dikke winterjas maar weer uit de kast, want het gaat een stuk kouder worden! Vanaf volgende week zakken de temperaturen naar zo’n 4 tot 7 graden boven nul. Ook zal het in de nacht gaan vriezen. Op dit moment is het op veel plekken nog ruim boven de 10 graden. Maar de hamvraag is natuurlijk: kunnen we ook sneeuw verwachten (deze winter)? Wij zochten het voor je uit.

Degenen die een dik pak sneeuw wel zagen zitten, moeten we bij deze teleurstellen: dat zit er voorlopig nog niet in. Met temperaturen tot maximaal 7 graden boven nul blijft een wit laagje niet lang liggen. Volgens Johnny Willemsen van Weeronline „hoeven we niet op sneeuw te rekenen”. Wel ziet de meteoroloog eind van de week een koude stroming over zee in de voorspellingen. „Dat kan een guur wintertype opleveren, met bijvoorbeeld hagel of natte sneeuwvlokken. Maar dat is nog te vroeg om te zeggen. Het kan ook de andere kant op gaan met juist een zachter weertype, waarin het een graad of 10 wordt met regen en wind.”

Koude wintermaanden voor de boeg

Of het een strenge winter zal worden, kan de meteoroloog nog niet zeggen. Eerder schreef Metro over twee scenario’s voor de winter. Zo zouden we een zelfde soort weertype kunnen krijgen als in 1963: de op een na koudste winter in Nederland tot nu toe gemeten. In de drie wintermaanden – december, januari en februari – werd een gemiddelde temperatuur gemeten van -3,1 graden. Toch kan het ook een hele andere kant op gaan en zouden we een zachtere, maar nog steeds koude winter kunnen krijgen, à la 2010. Toen was de gemiddelde temperatuur 1,1 °C, mét een hoop sneeuw.

De meteorologen van Weer.nl noemen de voortekenen van een koude winter in ieder geval „veelbelovend”. Zij zien een sterk golvende straalstroom op dit moment, die hetzelfde oogt als in november 1962 en 2010. Maar houd je vast: in 2010 sneeuwde het bijna iedere dag in december. Dat leverde dat jaar ook een witte kerst op. Of dat dit jaar het geval is, valt dus nog te bezien.