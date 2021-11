Nieuw op Netflix in week 47: een mix van kerst- en actiefilms

Ook in week 47 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een paar fijne kerstfilms, zoals A Boy Called Christmas en A Castle For Christmas.

Geen fan van kerstfilms? Geen probleem, er staan ook nieuwe actiefilms op Netflix. BlacKkKlansman, bijvoorbeeld, en Pacific Rim: Uprising.

Nieuw op Netflix in week 47

1. A Boy Called Christmas

Film

Genre: fantasy

Een jongetje, genaamd Nikolas (komt die naam je bekend voor?) reist af naar een magisch land vol elven. Hij is daar om zijn vader te brengen en het magische geschenk van hoop mee naar huis te nemen, maar hij vindt iets heel anders. In dat magische land vindt hij namelijk zijn ware roeping. Zo vertelt Maggie Smith (bekend van o.a. Harry Potter) het verhaal van het ontstaan van Kerstmis.

2. BlacKkKlansman

Film

Genre: misdaad/drama

Van een kerstfilm naar een heel ander soort film: over de KKK. Twee Amerikaanse agenten infiltreren de racistische organisatie, detective Stallworth is de eerste afro-Amerikaan die dat lukt. Hij en zijn partner, Flip Zimmerman, dringen door in de hoogste kringen van de KKK. Zo proberen ze hun plannen te dwarsbomen.

3. Pacific Rim: Uprising

Film

Genre: actie

Actieliefhebbers opgelet, dit is een film die je wil zien. In de toekomstwereld waar de personages van Pacific Rim: Uprising in leven, is er een constante strijd gaande tussen Godzilla-achtige wezens en immens grote robots. Die robots worden bestuurd door special getrainde ‘soldaten’, die zo de Godzilla-wezens bestrijden. Reken op heel veel actie, maar ook emotionele momenten. Uprising is het tweede deel, het eerste deel staat helaas niet op Netflix.

Nieuwe titels op Netflix

4. A Castle For Christmas

Film

Genre: romcom

De Amerikaanse bestsellerauteur Sophie Brown is verwikkeld geraakt in een schandaal. Om daar aan te ontkomen, besluit ze naar Schotland te gaan, waar ze een kasteel wil kopen (dat doen mensen met geld blijkbaar). Maar de huidige eigenaar van het kasteel ziet dat niet helemaal zitten. Toch probeert ze hem voor zich te winnen. En zoals hoort in een degelijke kerstfilm, groeien de twee toch naar elkaar toe.

5. School of Chocolate

Serie

Genre: reality

Altijd al willen weten hoe echte chocolatiers opgeleid worden? En misschien zelf ook wat baktips opdoen? Dan is School of Chocolate echt wat voor jou. Een bekende chocolatier begeleidt namelijk acht professionele bakkers, die alles op alles zetten om te winnen. Slechts één van hen wint namelijk 100.000 dollar.

