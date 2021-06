#PraatPoepMetMe: veel Nederlanders hebben moeite met poepen, maar praten er nooit over

Wat doe je (als het goed is) elke dag, misschien soms wel twee keer, maar praat je vrijwel nooit over? Juist, poepen. Nederland staat bekend als een vrij open samenleving, we vertellen onze vrienden zo de details van onze privésituaties. Maar poep(en) blijft daarbij achter. Daar moet verandering in komen, vindt Coloplast, expert op het gebied van medische hulpmiddelen voor ontlastingsproblemen. Het ontlastingstaboe moet worden doorbroken.

Een belangrijke reden daarvoor is dat bijna de helft van de Nederlanders (43 procent) regelmatig moeite heeft met hun stoelgang. Voor een op de vijf Nederlanders gaat dat gepaard met pijn. Maar een oplossing zoeken door er met familie, vrienden, of misschien zelfs collega’s, erover te praten? Ho maar. Eén van de weinige personen met wie we er wel over praten, is onze partner.

#PraatPoepMetMe

Veel mensen vinden poep een vies of ongepast onderwerp, of schamen zich voor hun toiletgewoontes. Maar ondertussen vindt 59 procent van de Nederlanders wel dat het onderwerp beter bespreekbaar moet zijn. Dat kwam naar voren in een onderzoek van Coloplast, onder ruim 2000 volwassen Nederlanders. Vandaag lanceren zij dan ook de campagne Praat poep met me, geheel met bijbehorende hashtag.

Poepproblemen, die veel mensen in ons land dus ervaren, kunnen je leven een stuk moeilijker maken. En dat terwijl een simpel gesprekje met je huisarts al heel wat op kan lossen. Slechts twee op de vijf Nederlanders praat wel eens over hun ontlasting.

Gek genoeg hebben mannen meer moeite met praten over poep dan vrouwen. Zo bespreekt 51 procent van de mannen het onderwerp met enige regelmaat met hun partner, tegenover 64 procent van de vrouwen. Slechts 12 procent van de mannen praat over poep met hun familie, vrouwen doen dat vaker (21 procent). Een kwart van de Nederlanders brengt het onderwerp weleens ter sprake bij de huisarts.



Problemen met poepen

Bijna de helft van de Nederlanders heeft dus regelmatig problemen met poepen, en dat treft vooral vrouwen. 53 procent van hen maakt dat wel eens mee, tegenover 33 procent van de mannen. Niet kunnen poepen is het meest voorkomende probleem. Bij 22 procent van de Nederlanders zorgt dat voor pijn. Toch denkt een grote meerheid dat ze het zouden herkennen als hun ontlasting ongezond is. Ruim de helft van hen zegt dan naar de huisarts te gaan.

Maar wat doe je als je eenmaal op de wc zit? Veel mensen lijken afleiding nodig te hebben, ruim de helft neemt namelijk hun telefoon mee naar het kleine kamertje. Het stereotype van pa op de wc met een krant komt iets minder vaak voor, 27 procent leest het nieuws tijdens het poepen. Als het dan eenmaal gelukt is, kijken we graag achterom. 68 procent van de Nederlanders doet dat, vooral om te kijken of het er ‘goed’ uitziet, of anders dan normaal. Ook checkt iets minder dan de helft of er geen bloed bij zit, 29 procent wil graag zien hoeveel het is.

Volgens de Marketing Director van Coloplast bewijst dit onderzoek dat er een taboe rust op poepen. „Dit taboe moet anno 2021 echt de wereld uit. Mensen met darmproblemen schakelen gemiddeld pas na ruim vijf jaar professionele hulp in. Met onze campagne Praat poep met me willen we dat er vaker over ontlasting wordt gepraat en problemen eerder worden gesignaleerd. Praat erover met vrienden en familie, maar ook met je huisarts. Er zijn oplossingen voor darmproblemen, waardoor je weer een actief en volwaardig leven kunt leiden.” Je weet dus wat je te doen staat als je weer eens uren op de wc zit en het maar niet wil lukken.