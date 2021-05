Demi Lovato: ‘Ik wil vanaf nu aangesproken worden met ‘hen’ en ‘hun”

Demi Lovato wil voortaan niet meer aangesproken worden met ‘zij’ of ‘haar’, maar met ‘hen’ en ‘hun’. De artiest identificeert zichzelf als non-binair, maakte Lovato zelf bekend met een video op Instagram.

„Elke dag dat we wakker worden, krijgen we een nieuwe kans en de kans om te zijn wie we willen”, schrijft de 28-jarige Lovato. „Jullie hebben mijn goede en slechte kanten gezien en alles ertussen. Vandaag is de dag aangebroken dat ik meer van mijn leven met jullie kan delen en ik ben zo blij.”

Demi Lovato bezig met ‘zichzelf worden’

De artiest is nog steeds bezig met zichzelf worden, maar dat komt langzaam, zegt Lovato in de video. „Nu ik dit met jullie deel, stel ik me enorm kwetsbaar op”, sluit Lovato af. „Ik doe dit voor mensen die niet met hun dierbaren hebben kunnen delen wie ze werkelijk zijn.”

Lovato kreeg grote bekendheid als kindster, onder meer in de Disney Channel-film Camp Rock. Vervolgens ging de artiest vooral door met muziek maken. Lovato had een tijd een relatie met acteur Max Ehrich. In 2020 werd Lovato door Ehrich ten huwelijk gevraagd, maar eind 2020 liep de relatie stuk.



Ook Van Dorst liefst aangesproken als ‘die/hen/kijk maar’

Ook in eigen land maakte een artiest zich onlangs ‘los van de vrouwelijke dwangbuis’, in de woorden van de artiest zelf. Het gaat om tv-maker Raven van Dorst. Voortaan wil Van Dorst aangesproken als „Die/hen/kijk maar”, of gewoon met de voornaam, Raven.

Op Instagram postte Raven een verhaal over hoe deze keuze tot stand is gekomen. „Ik wil het volgende deel van mijn leven ingaan zonder die hokjesdwang. En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies.”



„Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.”