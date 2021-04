Dit zit er in de peperdure goodiebag van de Oscars

Hoewel de uitreiking van de Oscars er dit jaar anders aan toe gaat vanwege de coronacrisis, is er één ding net zo exorbitant als altijd: de goodiebag. Ook dit jaar worden acteurs getrakteerd op een tas vol cadeaus. Schrik niet, het ‘kleinigheidje’ is meer dan 200.000 dollar waard.

Dit jaar worden de genomineerde acteurs weer flink in de watten gelegd. In de cadeautas zit onder meer een vierdaags verblijf in een luxe spa, een driedaagse overnachting in een vuurtoren op een Zweeds eiland, privéles van een bekende personal trainer en zelfs een cosmetische ingreep.

Goodiebag niet voor alle genomineerden

Niet alle genomineerden kunnen overigens rekenen op een tas vol cadeaus. De goodiebag wordt alleen uitgedeeld aan genomineerden in de categorieën beste acteur, actrice, regisseur, mannelijke bijrol en vrouwelijke bijrol. Zij krijgen de tas van entertainmentbedrijf Distinctive Assets. Organisatie The Academy of Motion Picture Arts deelde de goodiebags tot 2007 zelf uit, maar stopte daarmee vanwege gedoe met de fiscus. Distinctive Assets is al negentien jaar verantwoordelijk voor het vullen van de tasjes.

De overige aanwezige genomineerden hoeven trouwens niet bang te zijn dat ze worden vergeten. Net als bij veel andere awardshows zijn er ook bij de Oscars ruimtes waar dure cadeaus worden uitgedeeld. De meeste cadeaus worden gedoneerd. Bedrijven doneren namelijk maar wat graag cadeaus omdat een bezoek van een grote ster ze veel bekendheid kan opleveren.

Cursus gedachten lezen

Zo kregen de sterren bij de Oscars in 2015 een treinreis door de Rocky Mountains en mochten ze een jaar lang gratis Audi huren. Het meest opvallende item uit de goodiebag was in 2015 wel een peperdure cursus gedachten lezen. De cursus kostte maar liefst 20.000 dollar. Een jaar later mochten de genomineerden een tiendaagse all inclusive trip ter waarde van 55.000 dollar naar Israël boeken en gingen ze naar Japan voor een privéwandeltour van 54.000 dollar.