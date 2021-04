PvdA en D66 willen nieuw advies Gezondheidsraad over AstraZeneca

Het kabinet zou een nieuw advies aan de Gezondheidsraad moeten vragen over de inzet van het vaccin van AstraZeneca. Dat vinden de Partij voor de Arbeid en D66.

Aanleiding voor de oproep is een mededeling van het Europees geneesmiddelenbureau EMA van vrijdag. Dat zei, na verdere bestudering van het vaccin, dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen, voor alle volwassenen.

Trombose en een laag aantal bloedplaatjes

In Nederland wordt AstraZeneca alleen nog ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar, vanwege een zeer zeldzame, maar ernstige bijwerking die kan optreden. Het gaat om een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Enkele mensen zijn daaraan overleden, waaronder één vrouw in Nederland.

Coronaminister Hugo de Jonge nam het besluit om het vaccin alleen in te zetten bij oudere mensen na een advies van de Gezondheidsraad, maar de mededeling van het EMA is volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken reden om de raad te vragen om een nieuw advies.

D66’er Jan Paternotte sluit zich daarbij aan. Hij wijst erop dat in Canada het vaccin wel wordt ingezet bij mensen tussen 40 en 60 jaar en dat premier Justin Trudeau en diens vrouw Sophie net hun eerste Astra-prik hebben gehad. En ook België gaat het coronavaccin van AstraZeneca toedienen aan veertigers. Nog jongere Belgen die al een AstraZeneca-prik hebben gekregen, krijgen ook een tweede.

AstraZeneca binnenkort niet meer nodig

Kuiken en Paternotte zijn daarnaast ontstemd over een interview dat Jaap van Delden, chef vaccinaties bij het RIVM, gaf aan het Algemeen Dagblad. Daarin zei hij dat het AstraZeneca-vaccin binnenkort niet meer nodig is. Van Delden wekt daarmee de indruk dat het een tweederangsvaccin is, vinden de twee Kamerleden. Kuiken wil opheldering van De Jonge.