De TV Kantine: kijkers schrikken van ‘horrorclown’ Rob Kemps en veel lof voor Elise Schaap

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat het gisteravond alweer tijd was voor de vierde aflevering van De TV Kantine. Waar menig Nederlander donderdagavond lachend voor de tv zit, pakte dat bij deze aflevering iets anders uit. Kijkers schrokken vooral van ‘Rob Kemps’.

Bij deze vierde aflevering stond het progamma De Slimste Mens centraal. Zo werden onder meer Philip Freriks, Maarten van Rossem Francis van Broekhuizen, Emma Wortelboer en Rob Kemps nagedaan op RTL 4. Later verschenen ook Beau van Erven Dorens, René van der Gijp en Hugo de Jonge en kwamen ook Bram Krikke en Kim Feenstra aan zet in De Slimste Mens.

Kemps in TV Kantine

De typetjes zorgen volgens Twitteraars stuk voor stuk voor hilariteit, op één na. Kijkers schrokken heel erg van het nagebootste uiterlijk van de Snollebollekes-zanger. Hij won afgelopen seizoen De Slimste Mens en deze finale werd donderdagavond nagebootst.

(De tekst gaat verder onder de tweets).



#tvkantine @snollebollekes Rob Kemps ziet eruit alsof ie 333 dagen #carnaval heeft gevierd !😂 — Danny Langens (@Dannylangens) February 4, 2021



Rob lijkt wel de plaaggeest.. wat eng! #tvkantine — Kim (@Kiimmyy_) February 4, 2021



#TVKantine Rob Kemps is echt een beetje een soort horrorclown. Kon beter! — Yvette ☃️ (@YvetteSpillsTea) February 4, 2021



OMG! Rob Kemps ziet er niet uit als Rob Kemps maar lijkt meer op een junk die net zijn laatste shot heeft genomen 😳 #tvkantine — (っ◔◡◔)っ Maus (Just be You!) 😃 (@Vleermaus) February 4, 2021



Wow! Ben ik de enige die @RobKemps in de #tvkantine op Jigsaw uit de Saw films vind lijken? — Arno Akkermans (@Arnosteur) February 4, 2021



Wat erg! Rob Kemps ziet eruit als een combi tussen The Joker en de enge buikspreekpop van Kippenvel uit de jaren 90 #tvkantine #RTL4 — Ranhgyll (@Ranhgyll) February 4, 2021



Doodeng, die persiflage van Rob Kemps. #tvkantine — Mav (@mav__is) February 4, 2021

Kemps lijkt er het in ieder geval zelf wel grappig te vinden. In zijn Instagram story plaatst hij een fragment uit De TV Kantine met daarbij: ‘Jaaaa… In de TV Kantine!!’.

Lof voor Elise

Ook donderdag liepen de kijkcijfers voor het hilarische programma weer op tot boven de miljoen. In het programma zien we al sinds 2009 Irene Moors en Carlo Boszhard bekende Nederlanders imiteren.

Naast De Slimste Mens werden ook andere bekende programma’s en series nagebootst. Zo zagen we The Crown, met Elise Schaap als Margaret Thatcher, Francis van Broekhuizen als Queen Elizabeth en Carlo Boszahrd als prins Charles. Daarnaast zagen we een stukje van Married at First Sight en de Zweedse misdaadserieThe Bridge.



Sinds 2016 schittert ook Elise Schaap in De TV Kantine. Die heeft onder meer typetjes als koningin Máxima is, Chantal Janzen, Estelle Cruijff, Olcay Gulsen en Davina Michelle gespeeld.

Maar we kennen Schaap natuurlijk ook uit de serie Undercover, waarin zij Daniëlle speelde (de vrouw van Ferry Bouwman). Gisteravond combineerde de actrice deze twee programma’s: Daniëlle smolt even samen met Beth Harman uit The Queen’s Gambit.



Voor haar vertolkingen kreeg Elise gisteravond weer veel lof van kijkers:



Ik val midden in de tv kantine. Mijn favoriete Netflix Serie

briljant briljant briljant Elise #thebridge 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #tvkantine — ♡ Louloudi♡ (@L0UL0UDI) February 4, 2021



Ik dacht: wat doet zij die meid van undercover toch weer briljant na. MAAR DAT IS ZIJ ZELF. wat een mindfuck. #tvkantine — Suzanne Mensen (@Suuz_) February 4, 2021



Ben nog steeds aan het gillen om het Zweedse woord ‘koekeloeren’ 😂 #tvkantine — Des (@Sedron93) February 4, 2021



