Trump breekt geheel in eigen stijl met entertainmentvakbond

Misschien ken je oud-president Trump nog wel van heel andere dingen. Zo speelde hij een rolletje in onder meer Home Alone en produceerde hij een eigen show. Daarom werd hij ook lid van de entertainmentvakbond, tot gisteren dan.

Donald Trump heeft de uitslag van een onderzoek naar zijn mogelijke uitzetting bij entertainmentvakbond SAG-AFTRA niet afgewacht. De oud-president zegde donderdag zijn lidmaatschap op, keurig middels een schrijven.



Donald Trump resigned from a film and TV union where he faced a disciplinary hearing over his role in inciting the Capitol riot. "Who cares!", he wrote in a grievance-filled letter. The union’s response to his resignation: “Thank you.” https://t.co/Od5APFCd90 — The New York Times (@nytimes) February 4, 2021

Trump kan het niets schelen

De 74-jarige Trump zat in de bond omdat hij in het verleden het programma The Apprentice produceerde en presenteerde, en hij rolletjes had in films. Hij brak met SAG-AFTRA geheel in eigen stijl, door onder meer „Who cares!” te schrijven over het onderzoek van de bond naar zijn handelen voorafgaand aan de bestorming van het Capitool.

Entertainmentvakbond

In zijn brief gericht aan SAG-AFTRA-voorzitter Gabrielle Carteris, ook bekend als onder meer één van de hoofdrolspelers van Beverly Hills, 90210, liet hij weten dat hij niet bekend is met haar werk in Hollywood maar erg trots is op zijn eigen prestaties op dat vlak. Hij refereert aan Home Alone 2, Zoolander, The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live, „om er maar een paar te noemen!”

Al was niet iedereen fan van Trump als cameo. „We hebben de aflevering gestopt en de volgende aangezet.”



We watched the entire Fresh Prince series and capped it with the reunion show. It was pretty good, except the episode where Donald Trump had a walk on cameo. Dead stopped the episode and skipped to the next. — Von (@VonPhillips) February 4, 2021

Ook was er zijn eigen show The Apprentice, waar de zakelijke skills van jonge mensen werden getest, en waar ook een Nederlandse variant op verscheen: Topmanager Gezocht. Dat Trump dat programma nu in elk geval nooit meer zal maken, kan op digitaal applaus rekenen.



Means Trump cannot redo The Apprentice , yippee 👏🏽 — Narelle MacPherson (@NarelleMacPher1) February 4, 2021

Ook schrijft hij dat hij voor duizenden banen in het medialandschap heeft gezorgd. Hij eindigde de brief met: „Jullie hebben helemaal niets voor mij gedaan.”

Onderzoek entertainmentvakbond

Carteris liet vorige maand weten dat de bond een onderzoek naar Trump instelde, en zei daarover: „Donald Trump heeft de waarden aangevallen die onze bond als heilig ziet: democratie, waarheid, respect voor Amerikanen van alle rassen en geloofsovertuigingen, en het heilige instituut van een vrije pers. Er is een direct verband tussen zijn openlijke ontkenning van de waarheid en de aanvallen op journalisten die zijn uitgevoerd door zijn volgers.”

De bond gaf donderdag na de uitschrijving van de oud-president een zeer beknopt statement uit. Carteris en medebestuurslid David White zeiden daarin slechts: „Dank u.”

Andrea

Het hele gebeuren leidt op social media vooral tot hilariteit. Vooral het feit dat voorzitter Carteris vroeger in BH 90210 de rol van studiebol Andrea Zuckerman speelde, resulteerde in reacties. „Ik weet zeker dat Andrea Zuckerman zijn brief heel erg heeft gecontroleerd op grammatica en spelling!”



"SAG-AFTRA today released the below statement regarding Trump’s resignation from the union in response to disciplinary charges filed by SAG-AFTRA President Gabrielle Carteris and National Executive Director David White" “Thank you.” pic.twitter.com/DjpKEMJ3H0 — WhatWhyWhenHow?? (@Laughinginstead) February 5, 2021



The best part is that the head of SAG is Gabrielle Carteris, so I'm picturing Andrea Zuckerman just 300 percent over this, possibly editing for spelling and grammar. — Freedomfry (@freedomfry) February 5, 2021



