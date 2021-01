Ali B in onderbroek op cover: ‘Hoop vrouwen te inspireren met denkwijze’

Een opvallend beeld op de cover van VROUW vanochtend: Ali B in zijn ondergoed. De presentator vroeg de redactie van het blad zelf om de halfnaakte foto, in de hoop om vrouwen te inspireren.

„Veel vrouwen zorgen voor iedereen – behalve voor zichzelf. Heel lang draait alles om de kinderen en als die zelfstandiger worden, komt er een moment waarop je denkt: maar wat wil ík eigenlijk? Die vrouwen hoop ik te inspireren”, vertelt Ali in VROUW.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Mentaal en fysiek een nieuwe Ali’

Het jurylid van onder meer The Voice of Holland „is dan wel geen vrouw”, maar weet wel „hoe het is om stil te staan in het leven.” Toen besloot hij aan zichzelf te vragen wat hij nou écht wil. Werken aan zichzelf, uiteindelijk dus met succes, bleek de volgende stap. „Ik ga veel bewuster om met mijn tijd, sport meer dan ooit en eet steeds minder vlees – ik doe zelfs mee aan Veganuary. Er is veel veranderd. Ik ben echt een nieuwe Ali, zowel mentaal als fysiek.”

Met dit interview, de foto en zijn denkwijze hoopt de rapper dat ook vrouwen anders naar zichzelf gaan kijken. „Ik hoop dat de vrouwen die dit lezen denken: Ali kiest voor zichzelf, werkt voor zichzelf en leidt een concessieloos leven. Ik doe al mijn hele leven niets anders dan zorgen voor anderen, dat moet anders. Dit is ook mijn moment om te kiezen voor mezelf. Als dat lukt, is dit het beste interview uit mijn carrière.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: KNMI waarschuwt weggebruikers voor mist en gladheid