‘Johnny Depp is compleet doorgeslagen’

Het gaat niet helemaal lekker met Johnny Depp, op z’n zachtst gezegd. Eerst moest hij noodgewongen zijn rol in Fantastic Beasts, opgeven, nu zegt een producer dat de acteur „volledig de weg kwijt” is. Het gaat om een anonieme producer, die zijn uitspraken doet in gesprek met The Hollywood Reporter.

De producer zou meerdere malen gewerkt hebben met Depp. „Die man heeft 35 jaar lang alleen maar ja-knikkers om zich heen gehad, waardoor hij denkt dat hij heel bijzonder is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ongeleid projectiel’

Ook zegt de producer dat Depp momenteel een ‘ongeleid projectiel’ is. „Er valt gewoon niet met hem te werken. Bij het minste of geringste wordt hij boos en denkt hij dat je tegen hem bent. Nu is het in Hollywood vrij normaal dat A-sterren alleen maar hielenlikkers om zich heen hebben, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mensen kruipen letterlijk om hem heen om hem maar tevreden te houden.”

„Johnny Depp is het schoolvoorbeeld dat ik aan mijn cliënten voorleg over hoe je je níet moet gedragen. Hij belichaamt alles wat je nou juist niet wilt voor je klant,” zegt een consultant van een PR crisis-managementbedrijf uit Los Angeles.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The THR article is an attempted character assassination from Amber Heard because she cannot stand the support Johnny Depp has received since losing the case & his role in Fantastic Beasts. She’s out to destroy him & if you can’t see that, the media has you where they want you — Qwerty🏴‍☠️ (@TheNamesQ) December 10, 2020

Hoger beroep

Eerder deze week liet Depp weten dat hij naar het hof van beroep zou stappen, nadat hij ongelijk kreeg in de geruchtmakende tabloidzaak die hij tegen de Britse krant The Sun had aangespannen. In 2018 werd de acteur door het medium een „vrouwenmishandelaar” genoemd, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben mishandeld. Depp is woedend om die bewoording.

Eerder bepaalde de rechter in Londen dat onvoldoende is bewezen dat er in het betreffende artikel van de tabloid sprake is van smaad. Daarnaast werd vastgesteld dat Depp zijn ex-vrouw wel degelijk had mishandeld. Het is niet duidelijk met welke argumenten Depp nu precies naar het hof van beroep stapt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ook: Dit zijn volgens Google de populairste Netflix-films en series van 2020