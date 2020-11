Big Brother komt terug en Geraldine Kemper gaat het presenteren

Je leest het goed: Big Brother komt in 2021 terug op televisie. Geraldine Kemper gaat het programma samen met de Belgische Peter Van de Veire presenteren.

In 1999 werd de allereerste editie van Big Brother uitgezonden. Het programma luidde een nieuw era in van reality-televisie. Veel mensen zullen zich het eerste seizoen nog herinneren, met niet knuffelaar Ruud, maar Bart als winnaar. Waar de deelnemers destijds allemaal uit Nederland kwamen, wordt de nieuwe editie een Belgisch-Nederlandse productie.

Big Brother terug op televisie

„Woehoeee. Big Brother komt terug. Ik mag het presenteren, samen met mijn Vlaamse collega Peter Van de Veire. Start 2021. Meer informatie volgt snel”, schrijft Geraldine Kemper op Instagram.



Geraldine Kemper: ‘Supervet om zo’n groot programma te presenteren’

„Het is supervet dat ik zo’n groot programma mag presenteren”, zegt ze in een persstatement. „Een project dat honderd dagen loopt en 24/7 doorgaat. En dan ook nog elke week live! Wij leven nu natuurlijk allemaal inmiddels in een Big Brother-wereld, met social media waarbij iedereen zich van zijn beste kant laat zien met filters en effecten. Ik verwacht echt een Big Brother 2.0.”



Peter Van de Veire: ‘Met ontzettend veel goesting’

De Belgische presentator is Peter Van de Veire. „Het televisieprogramma is het moederschip van de reality-televisie. Ik ben blij dat ik dit fenomeen met ontzettend veel goesting mag hosten. Het is een spel én een boeiende soap tegelijk, met heerlijk eerlijke opdrachten én een bijzonder menselijk en sociologisch experiment tussen de bewoners”, zegt hij.



Big Brother verschijnt in 2021 op de Nederlandse en Belgische televisie. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Vermoedelijk wordt de realityshow net als destijds vlak voor de feestdagen uitgezonden. Houd het Instagram-account van Big Brother NL-BE in de gaten voor meer nieuws.