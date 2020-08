5 films en series die in week 31 op Netflix verschenen: Vis a Vis en meer

Ook in week 31 zijn er weer de nodige nieuwe films series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het tweede seizoen van The Umbrella Academy en de prequel op één van de populairste gevangenisseries van dit moment.

Het was een week vol met nieuwe seizoenen van je favoriete series. The Umbrella Academy, Good Girls en Last Chance U kregen allen een nieuwe reeks afleveringen. Ook de gevangenisserie Vis a Vis keerde terug, maar niet met een vervolg. El Oasis is namelijk een prequel en speelt zich af voor de gebeurtenissen uit de originele serie. Verscheen er deze week dan ook nog iets helemaal nieuws? Jazeker! Net als vorige week komt Netflix opnieuw met een spannende thriller uit Polen.

1. The Umbrella Academy (seizoen 2)

Serie

Genre: superhelden

Superheldenfilms en series zijn populairder dan ooit. Het is dan ook niet zo gek dat Netflix in 2019 met een eigen superhelden Original kwam. In The Umbrella Academy volgen we zes broers en zussen met bijzondere krachten. Ze groeiden samen op, maar gingen vervolgens hun eigen pad. Door de dood van hun vader komen ze weer bij elkaar en ontdekken ze een familiegeheim dat kan leiden tot het einde van de mensheid. Alleen zij kunnen de wereld redden met hun superkrachten. In het eerste seizoen zijn ze daar aan begonnen, maar het werk is nog niet gedaan.

2. Good Girls (seizoen 3)

Serie

Genre: misdaad/komedie

In het eerste seizoen van Good Girls zagen we hoe Elizabeth, Ruby en Annie klaar waren met hun saaie leven als huisvrouw. Ze namen het heft in eigen handen en beroofde een supermarkt. Helaas namen ze ook het geld van een drugsdealer mee en belandde zo in doldwaas avontuur. Inmiddels staat ook het derde seizoen op Netflix en daarin laten de drie vrouwen de drugs achter zich. Nu is het tijd voor valsmunterij.

3. Vis a Vis: El Oasis

Serie

Genre: thriller

La Casa de Papel is zonder twijfel de populairste Spaanse serie op Netflix, maar Vis a Vis staat daar niet ver achter. Deze razend spannende gevangenisserie houdt kijkers al vier seizoen op het puntje van hun stoel. Voor de fans is er nu goed nieuws, want er staat nu nog meer Vis a Vis op Netflix. Ditmaal is het geen nieuw seizoen, maar een prequel serie over Macarena en Zulema die een Mexicaanse drugsbaron willen beroven op de trouwdag van diens dochter.

4. Last Chance U (seizoen 5)

Documentaire

Genre: sport

In Last Chance U neemt Netflix ons mee in de keiharde wereld van het college football. Voor veel jongeren is dit één van de weinige kansen die ze krijgen om wat van hun leven te maken. Netflix weet deze, vooral voor ons Nederlanders, bijzondere wereld perfect in beeld te brengen. De voorgaande vier seizoen zijn bekroond met meerdere prijzen en nu staat ook seizoen vijf voor je klaar. Ditmaal gaan we naar Laney College in Oakland, Californië.

5. The Hater

Film

Genre: thriller

Vorige week verscheen de Poolse thriller Signs op Netflix en deze week kunnen we opnieuw genieten van een interessant exportproduct uit Polen. Ditmaal is het de Original film The Hater. Een film die je kennis laat maken met de donkere kanten van het internet. We volgen namelijk een ambitieuze jongen die gespecialiseerd is in lasterpraktijken via social media. Een effectieve skill die hem erg populair maakt, maar ook in contact brengt met duistere figuren.

De beste nieuwe films die vorige week verschenen

Bekijk hier de vijf nieuwe series die we vorige week uitlichten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.