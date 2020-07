Robert de Niro in geldnood: ‘geluk als hij 7,5 miljoen dollar verdient dit jaar’

Het gaat slecht met de financiën voor acteur Robert de Niro (76). Tenminste, als we zijn advocaten mogen geloven. Het salaris van de acteur zit volgens de advocaten op een dieptepunt sinds de coronacrisis. Volgens hen mag de acteur van geluk spreken als hij dit jaar 7,5 miljoen dollar verdient.

Hightower

Schamel loontje hè? De acteur vindt in ieder geval van wel en ook zijn ex-vrouw Gracde Hightower heeft moeite met het ‘magere’ salaris dat De Niro dit jaar verdient. Dat dat dit jaar maar maximaal 7,5 miljoen dollar is, werd volgens Page Six voor het gerechtshof bekendgemaakt. Hightower had namelijk via een spoedprocedure gevraagd om een verdubbeling van haar maandelijkse budget op haar credit card. Daar staat nu slechts een limiet van 50.000 dollar op. Dat moest 100.000 dollar worden, omdat dat het gebruikelijke limiet was.

Coronavirus

Volgens de advocaat van De Niro, Caroline Krauss, was het halveren van het limiet heel makkelijk uit te leggen. De restaurantketen van De Niro, Nobu, verloor namelijk een aantal miljoenen in april en mei door het coronavirus. Zijn accountmanagers hadden uitgerekend wat de prognose voor De Niro’s salaris dat jaar zou zijn. ,,Zijn accountmanager en business managers zeiden dat hij in het beste geval, wanneer alles weer een beetje normaal wordt, 7,5 miljoen dollar verdient dit jaar.”

Volgens Krauss zou de ex van De Niro alleen zoveel geld mogen krijgen als zijn inkomen in een jaar minimaal 15 miljoen dollar is. Als het inkomen daalt, dan dalen ook de betalingen naar haar toe. Volgens Krauss heeft De Niro zijn uitgaves al ‘drastisch’ geminderd.

Zomerhuis

Hoewel de advocaat van Hightower meent dat het ‘klinklare onzin is dat meneer De Niro de broekriem strak aan moet trekken’, gaf de rechtbank De Niro voor het grootste gedeelte gelijk. Hij mag het limiet van de creditcard van zijn ex-vrouw op 50.000 dollar per maand houden, maar wordt wel geacht 75.000 dollar naar haar over te maken zodat ze een verblijf voor de zomer kan boeken voor haar en hun twee kinderen. Weekendje Texel misschien?

