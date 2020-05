Bram in de Buurt-marathon van Bram Krikke: 100 afleveringen

SLAM! is vrijdagmiddag begonnen met een marathon van de populaire YouTube-serie Bram In De Buurt.

In de bijna honderd afleveringen gaat Bram Krikke de straat op met ‘een brandende vraag’. De serie staat bekend om de ongemakkelijke maar vooral hilarische situaties met onbekende mensen. Vorig jaar won Krikke nog een Best Social Award.

Krikke op het hoogtepunt gestopt

Afgelopen juli kondigde Krikke aan op het hoogtepunt te stoppen met de online serie die te zien was op het YouTube-kanaal van SLAM!. De laatste aflevering werd bijna een miljoen keer bekeken. Nu, bijna een jaar later, krijgen fans een herhaling van alle afleveringen.

De marathon is vrijdag, zaterdag en zondag tussen 16.00 en 24.00 uur te zien op SLAM! TV en het YouTube kanaal van SLAM! Series. Alle afleveringen komen in willekeurige volgorde voorbij.

Miljoen abonnees

SLAM! heeft meer dan 1 miljoen YouTube-abonnees. Daarmee heeft de radiozender online het grootste bereik ten opzichte van alle andere Nederlandse radiostations. SLAM! beschikt over drie eigen YouTube-kanalen; SLAM! Music, SLAM! Radio en SLAM! Series. Op deze laatste is het hele weekend de Bram In De Buurt-marathon te zien.

De livestream van van de marathon is te volgen via deze link.

