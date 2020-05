View this post on Instagram

Manchmal wird die Schauspielerei einfach etwas zu real😱🩸. Während einer gewalttätigen Szene sticht mich mein (sehr lieber) Kollege versehentlich real ins Bein (hello Adrenalin😁💥). Glücklicherweise (wegen der Corona-Maßnahmen) war eine Krankenschwester am Set und die Wunde konnte während einer köstlichen Tasse Kaffee geklebt werden 🤕😅🎥.———————— Sometimes acting just gets a bit too real😱🩸. During take 1 of a violent scene, my (very dear and sweet) colleague accidentally stabs me in the leg for real (hello adrenaline😁💥). Fortunately (because of the Corona measures) a nurse was on set and the wound could be taken care of during a delicious cup of coffee 🤕😅🎥#justanotherdayattheoffice #whenactinggetsreal #dusollstnichtlügen @sat.1