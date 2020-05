Apen in India stelen bloed van coronapatiënten

In India is een groep apen aan de haal gegaan met het bloed van coronapatiënten. In de stad Meerut werd een laboratoriummedewerker op een campus overvallen door de dieren.

De apen gingen aan de haal met vier bloedmonsters van positief geteste patiënten. De patiënten worden op dit moment behandeld. Zij zullen opnieuw bloed moeten afstaan. Nadat de apen hun buit binnen hadden, sloegen zij op de vlucht.

In de buurt van de campus is onrust ontstaan. Buurtbewoners zijn bang dat de apen het bloed meenemen naar woonwijken. Het is nog niet duidelijk of de dieren de bloedmonsters ook hebben opengemaakt.

Besmettingsgevaar

Wereldwijd wordt er aangenomen dat het coronavirus is ontstaan op een markt in het Chinese Wuhan. Het virus zou vanaf vleermuizen zijn overgedragen op mensen.

Het is nog niet duidelijk of de apen zelf besmet kunnen raken met het coronavirus. Een medewerker van de campus laat het volgende weten: „Zover we tot nu toe weten is er geen bewijs dat de dieren besmet kunnen raken met het virus.”

De autoriteiten in India hebben tot dusver bij ruim 165.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Zeker 4706 patiënten zijn overleden. Dat betekent dat het officiële dodental in het land met 1,3 miljard inwoners lager ligt dan in Nederland.

Vorige maand gingen miljoenen Indiërs de straat op om kaarsen aan te steken. Dit deden zij om de slachtoffers van het coronavirus te herdenken.

Apen overlast

Wilde apen zorgen in India voor veel overlast op straat. De dieren komen steeds meer de steden binnen. Ze zijn daarbij ook niet schuw voor mensen. Soms vallen zij ook mensen aan.

Natuurwetenschappers denken dat de dieren steeds vaker zichtbaar zijn doordat hun natuurlijke leefomgeving steeds kleiner wordt. Daardoor zouden de apen in steden zoeken naar eten.

In hoofdstad New Dehli, zouden ongeveer 400.000 apen wonen. Het totaal aantal apen in het land wordt geschat op 50 miljoen. Een paar maanden geleden kwam de stad nog in het nieuws doordat de parlementsgebouwen volledig bezet waren door een grote groep apen.

