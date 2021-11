Achter de schermen: hoe ga je om met het heringevoerde thuiswerkadvies?

'Vreselijk'

„Ik vind het opnieuw ingevoerde thuiswerkadvies vreselijk. Thuiswerken is zeker fijn, maar ik was er net weer een beetje klaar mee. Twee dagen per week thuiswerken lijkt me voldoende. Maarja, kijk ons nu. Maar liefst vijf dagen thuis. Om dat toch leuk te maken (en om mijn privéleven goed te scheiden van mijn werkleven), doe ik een aantal dingen. Ten eerste wandel ik een halfuur voordat ik begin én nadat ik klaar ben. Zo kom ik echt thuis in een huis, niet in een kantoor. Daarnaast zoek ik vaak een andere werkplek op voor een dagdeel. Vanaf de lunch in een café, bijvoorbeeld, of net na de lunch verkassen naar de bieb.

Ook heb ik wat extra tijd om te sporten, dus dat benut ik. Na een dag thuiswerken voel je je altijd ietwat stroef, dus even kickboksen is een goede oplossing.”