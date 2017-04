5x Rotterdam als decor voor films en series

De lente is even ver te zoeken. Volgende week is er zelfs weer kans op nachtvorst. Dat worden geen mooie stadswandelingen door Rotterdam voor de koukleumen onder ons. Om toch nog van de prachtstad te genieten zet Metro Rotterdam vijf films en series die (deels) zijn opgenomen in Rotterdam voor je op een rij. Zo hoef je niet de deur uit om de skyline van Rotterdam te bewonderen.

1. Who Am I?

Een deel van de actiefilm Who Am I? is in 1997 opgenomen in Rotterdam. Acteur en regisseur Jackie Chan ontdekt de stad als perfect decor voor een actiefilm. Onder andere de Coolsingel, de Koopgoot en de spiraalvormige oprit van de parkeergarage van winkelcentrum Alexandrium zijn in de film te zien. Een scène die elke Rotterdammer gezien moet hebben: Jackie Chan die van het kantoorpad Willemswerf aan de Boompjes afglijdt.

2. De Bende van Oss

Je zou denken dat de film De Bende van Oss volledig in Brabant is opgenomen, maar niets is minder waar. Een deel van de opnames vond toch echt plaats in Rotterdam. Zo is het ss Rotterdam decor voor de film. Een figurant legde in mei 2011 een opnamedag vast:

3. De Marathon

De film De Marathon mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. De film is op en top Rotterdams: de acteurs, het verhaal en natuurlijk het decor. De film al gezien? Geen probleem. Na vijf keer kijken blijft 'ie leuk!

4. Flikken Rotterdam

Niet iedereen is te spreken over het accent van de acteurs in Flikken Rotterdam, maar feit blijft dat de plaatjes prachtig zijn. De skyline van Rotterdam komt in deze serie zeker goed tot zijn recht. Liefhebbers van de serie moeten wel nog even wachten tot het najaar van 2017. Dan gaat seizoen 2 namelijk van start.

5. Vet Hard

Wie goed oplet, vangt in de trailer al een glimp op van de Bibliotheek Rotterdam. De cast van Vet Hard uit 2005 deed namelijk ook de Maasstad aan tijdens de opnames voor de film. Naast de bibliotheek is ook het voormalige KPN-gebouw in de film te zien.