Wansmaak of vermaak? Kinderen die Rijksdag bestormen

In Rusland wordt een pretpark gebouwd waar kinderen de ‘Rijksdag’ kunnen bestormen. Deze attractie roept nogal wat vraagtekens op. Metro zocht een paar voorbeelden van opmerkelijke, rare, bizarre en soms onsmakelijke manieren waarop mensen zichzelf vermaken.

Rijksdag bestormd door kinderen

Lekker oorlogje spelen. Ieder jochie heeft het ooit wel gedaan. De Russen lijkt het daarom wel een goed idee om een pretpark met militair thema te bouwen in de buurt van Moskou. In dat park komt een replica van de Duitse Rijksdag, de benaming voor het parlement van Duitsland tot 1945. Kinderen kunnen daar dan de bestorming van het Duitse parlement door de Russen in de Tweede Wereldoorlog naspelen. „We bouwen de Rijksdag in het pretpark zodat kinderen een echt gebouw kunnen bestormen en niet iets abstracts”, aldus minister van defensie Sergei Shoigu in de Doema, het Russische parlement.

Feesten in Auschwitz

Auschwitz. De naam alleen al zorgt voor kippenvel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het concentratiekamp in de buurt van het Poolse Krakau naar schatting 1,5 miljoen mensen omgebracht, voornamelijk Joden. Een hel op aarde, de laatste plek waar je een feestje zou willen bouwen. Toch gaf het stadsbestuur van Oswiecim, de Poolse naam voor Auschwitz, in 2000 groen licht voor een discotheek. Dat leidde tot vele protesten van de internationale Joodse gemeenschap, overlevenden van het kamp en nabestaanden van slachtoffers. Bij de plaatselijke jeugd was de discotheek echter erg populair. Zij waren van mening dat zij geen normaal leven konden leiden in een stad die alleen maar geassocieerd werd met het kamp. De prefect van de Zuid-Poolse regio verbood later de uitgaansgelegenheid.

Gezellig zo’n goelag

We blijven nog even in het oosten van Europa. In Litouwen om precies te zijn. In Grutas Park kunnen kinderen genieten van een speeltuin en een mini-zoo. Klinkt leuk, ware het niet dat Jozef Stalin letterlijk meekijkt in de vorm van metershoge beelden. Grutas Park is namelijk een pretpark in communistische stijl waarbij vooral de nadruk ligt op de jaren 1922-1952, de periode waarin Stalin Rusland in een dictatoriale wurggreep hield. Onder zijn bewind stierven miljoenen mensen door hongersnood en politieke tegenstanders werden op grote schaal weggezuiverd en gedeporteerd naar de goelags. Deze strafkampen zijn ook in Grutas Park terug te vinden, maar dan om ‘gezellig in te spelen’.

Kinderen droppen en lullen bekijken

Op het Zuid-Koreaanse eiland Jeju werd in 2004 wel een heel bijzonder attractiepark geopend: Love Land. Een attractiepark gefocust op seks. Een greep uit wat je er kunt doen? Seksfilms kijken, langs sculpturen lopen die verschillende standjes uitbeelden, interactieve tentoonstellingen bezoeken zoals de ‘masturbation cycle’ en heel veel fallussymbolen bekijken. Toegang is alleen vanaf 18 jaar en ouder. En wat als je kinderen hebt? Geen probleem, er is een speeltuin in het park waar je je kroost kunt stallen. Dat het eiland Jeju werd uitgekozen voor het park is logisch, aangezien de plek na de Koreaanse Oorlog een populaire bestemming werd voor pasgetrouwde stelletjes. In verschillende hotels werd seksuele voorlichting gegeven en hielpen hotelmedewerkers zelfs vaak een ‘handje mee’.

Eerst aaien en dan doodschieten

Het wordt canned hunting genoemd: een dier laten opgroeien om hem, als hij eenmaal volwassen is, neer te laten schieten door rijke toeristen. In Zuid-Afrika gebeurt dat onder meer met leeuwen. Het land heeft vele leeuwenfokkerijen, er leven in Zuid-Afrika meer leeuwen in gevangenschap dan in het wild. Als ze klein zijn, betalen toeristen om ze te aaien. Als ze groot zijn, betalen trofeejagers grof geld om er eentje neer te schieten.

Buikje rond eten met walvis

Noren, IJslanders en Japanners hebben over het algemeen, in tegenstelling tot de rest van de wereld, weinig moeite met de walvissenjacht. Om westerse toeristen te overtuigen dat deze jacht niet zo erg is en dat walvis ook nog heel lekker is, houdt de wijk Ebisu in de hoofdstad Tokio een foodfestival. Ebisu is een wijk met veel restaurants, dicht bij de winkelwijk Shibuya, waar walvisvlees eens per jaar massaal en op verschillende manieren wordt aangeboden om te proeven.

Barbaars vermaak

We gaan naar het zuiden van Europa, waar onder meer in Spanje stieren in volle stadions worden belaagd door groepen mannen die felgekleurde stokken met een harpoenpunt in de rug van het beest steken. Als de stier verzwakt is door het bloedverlies, komt uiteindelijk de matador tevoorschijn om het stervende dier uit te dagen voor een paar laatste aanvallen voordat hij de stier dood met zijn zwaard. Als hij mist, en er alleen in slaagt om het dier nog meer te verminken, wordt een beul opgeroepen om het uitgeputte dier dood te steken.

Racisme in de Efteling?

Monsieur Cannibale in de Efteling is ontzettend racistisch volgens sommige mensen. Zo noemt NRC-journalist Pieter van Os de donkere kannibaal bij de attractie ‘een racistisch archetype ver voorbij Hergés Kuifje in Afrika’. Vorig jaar kon de actie van Stop Oppressive Stereotypes tegen de Efteling niet op veel sympathie rekenen van een groot deel van de Nederlandse bevolking. De actiegroep stuurde een open brief aan de Stichting Natuurpark de Efteling, waarin de attracties Monsieur Cannibale en Carnaval Festival als ‘uiterst kwetsend en racistisch’ werden omschreven. De Efteling laat weten dat dat er in het pretpark alleen karakters worden uitgebeeld. Ook de politiek bemoeide zich met de zaak. „Als je van de Efteling een racistische organisatie weet te maken, ben je compleet van het pad”, aldus VVD’er Halbe Zijlstra. PVV-leider Geert Wilders: „Hou eens op met die gekkigheid.”