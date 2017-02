Jarig op 27 april? Dan kun je met de koning dineren!

Ben jij op 27 april jarig? Dan ben je natuurlijk niet de enige. Je deelt jouw verjaardag dan - zoals je ongetwijfeld weet - met koning Willem-Alexander. Dit jaar wil de koning zijn verjaardag op een bijzondere manier vieren.

Hij nodigt maar liefst 150 Nederlanders uit die, net als hij, jarig zijn op 27 april én hun komende verjaardag een kroonjaar vieren. Met deze jarigen dineert de koning in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Na het diner is het paleis vijftig uur onafgebroken geopend voor publiek.

Abraham

Het is niet voor niets dat de koning het dit jaar groots aanpakt: Willem-Alexander ziet dit jaar Abraham. Op zijn vijftigste verjaardag brengt hij niet alleen een bezoek aan Tilburg, maar wil hij dineren met mensen die op dezelfde dag als hij een bijzondere verjaardag vieren. Het diner vindt plaats op vrijdagavond 28 april, de dag ná Koningsdag. Vanaf 22.00 uur is dan in het Koninklijk Paleis ook een bijzondere programmering te zien die te maken heeft met het leven de afgelopen 50 jaar in Nederland.

Gegadigden van 20 jaar en ouder kunnen zich tot maart opgeven voor het diner via de website WA50.nl. Jarigen kunnen ook door een ander worden aangemeld. Via loting worden 150 gasten geselecteerd.