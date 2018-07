Zelfs Russische agenten dansen op straat tijdens WK

Normaal gesproken zitten iedereen chagrijnig voor zich uit te staren in de metro van Moskou. Wachten tot de plaats van bestemming is bereikt, desnoods met een krant voor de neus. Maar vooral niet te veel zeggen en al helemaal niet gek doen. Tijdens het WK weten de ov-reizigers niet wat ze meemaken. Neem vorige week donderdag toen Brazilië het in het stadion van Spartak Moskou opneem tegen Servië. De koele en kille metrostellen waren plots het toneel van een enorm sambafeest met vrolijk uitgedoste mannen en schaars geklede vrouwen.

Ook op straat is het in de elf speelsteden een vrolijke en kleurrijke bedoening. Tijdens de groepsfase zorgden supporters van onder meer Panama, Colombia, Senegal, Denemarken, Zweden, Mexico en Argentinië voor een sfeer die op z’n zachtst gezegd niet heel gebruikelijk is in Rusland. „De mensen weten niet wat ze zien”, zegt Derk Sauer. In 1989 vertrok de journalist naar Moskou om een uitgeverij op te zetten. Naast the Moscow Times gaf zijn bedrijf al snel de Russische versies uit van magazines als Playboy, Cosmopolitan en Men’s Health.

Uitbundig

In de afgelopen 29 jaar heeft hij nog nooit zo’n uitbundig en vrolijk feest meegemaakt als nu tijdens het WK. „Het is fantastisch, heel bijzonder om mee te maken. In Amsterdam zijn we heel veel toeristen gewend, maar hier zien sommigen voor het eerst in hun leven duizenden mensen uit andere landen. En dan ook nog eens voetbalfans uit bijvoorbeeld Mexico of Panama die vrolijk uitgedost zijn en de hele dag feestvieren.”

Het kleurrijke WK-virus heeft zich in rap tempo onder de Russen verspreid, merkt Sauer. Van het donkere en sombere Rusland dat we in Nederland uit het nieuws kennen is ver te zoeken. „Met berichtgeving over Vladimir Poetin, MH17 en Oekraïne ontstaat er al snel een heel treurig beeld van Rusland, maar de gemiddelde Rus staat heel ver af van de regering. Rusland is meer dan alleen Poetin. De mensen op straat willen ook gewoon een leuk en vrolijk leven hebben. Daarom worden ze aangestoken door al die gezellige voetbalfans. Ze zien hoe vrij en open mensen uit anderen culturen leven. Daarom ben ik ook tegen sancties tegen Rusland. Het is belangrijk om het land niet te isoleren. De mensen moeten juist zien hoe relaxt mensen uit anderen leven, zodat ze dat zelf ook gaan nastreven.”

Russische agenten gaan op de foto met supporters van Denemarken. Foto: EPA

In aanloop naar het WK heerste er in het westen grote vrees voor rellende hooligans en anti-homogeweld. Sauer wist bij voorbaat dat dat onzin was. „Tijdens dergelijke evenementen laten de Russen zich altijd van hun beste kant zien, net als tijdens de Olympische Spelen in Sotchi. Normaal gesproken mag je hier vrij weinig in de openbare ruimte. Als je ergens met een groepje zou gaan dansen, word je zonder pardon opgepakt, hoe onschuldig het ook is. Nu mag vrijwel alles. Zelfs de agenten doen nu mee met het voetbalfeest. Ze lopen zonder wapens over straat, gaan op de foto met fans en doen soms zelf een dansje met de mensen. Fascinerend om te zien. De Russen zijn ontdooid.”

Terreur

Terwijl er toch echt honderdduizenden voetbalfans op bezoek zijn in Rusland is er geen enkel noemenswaardig incident gebeurd. In Moskou reed een taxichauffeur in op een groepje mensen, dus werd er gelijk gedacht aan een terreurdaad. Achteraf bleek dat de chauffeur twintig uur achter elkaar in zijn auto te hebben gezeten, omdat hij wilde profiteren van de drukte en zo veel mogelijk geld wilde verdienen. Hij was achter het stuur in slaap gevallen.

Maar wat gebeurt er als het WK-circus Rusland achter zich laat? Gaat de gemiddelde Rus na de finale op 15 juli nog steeds blij en uitgelaten over straat? Sauer hoopt van wel. „Maar ik moet natuurlijk ook reëel zijn. De kans is groot dat tijdens de eerste de beste demonstratie rond bijvoorbeeld pensioenen de oproerpolitie weer klaarstaat met wapenschilden en -stokken.”