Kroatië speelt tegen Engeland in 2e halve finale WK

Engeland en Kroatië treffen elkaar woensdag in de tweede halve finale van het WK voetbal in Rusland.

Na 28 jaar zijn de Britten weer eens aanbeland op dit punt in het WK. Ze stonden in de kwartfinale tegenover Zweden. De score werd geopend door Harry Maguire die uit een corner raak wist te koppen. Met een 1-0 voorsprong gingen de Britten de rust in.

Zweden was in de tweede helft aanvankelijk gevaarlijk, maar Engeland maakte niet lang na rust de 2-0. Dele Alli mocht de goal bijschrijven. Voor coach Gareth Southgate en zijn team werd zaterdagavond duidelijk dat Kroatië de tegenstander is in de halve finale. Zij wisten na verlenging en strafschoppen moeizaam te winnen van Rusland.

Billenknijpen

Rusland kwam verrassend op voorsprong door een fenomenaal doelpunt van Cheryshev. De vreugde voor het thuisland was niet van lange duur toen Kroaat Kramarić tegen het eind van de eerste helft de gelijkmaker inkopte.

In het tweede deel van de wedstrijd was Kroatië beter dan Rusland, maar het bleef 1-1. De verlenging was in zicht en in de 89ste minuut werd het nog even extra billenknijpen voor Kroatië toen keeper Subašić na het redden van een bal van de achterlijn aan zijn been geblesseerd raakte.

Verlenging

Subašić - die zijn land eerder in het toernooi door de achtste finale loodste door tijdens de strafschoppenserie drie penalty’s te pakken - keerde toch terug in de verlenging, waarin hij de pijn wegbeet. Kroaat Vida scoorde in de eerste helft van de verlenging waarna winst eindelijk in zicht leek, maar de Rus Fernandes gooide roet in het eten.

Na 120 minuten moest het verschil gemaakt worden met een penaltyreeks, waarmee Kroatië de droom van gastland Rusland uiteindelijk met 4-3 aan duigen schoot.

Woensdag spelen Engeland en Kroatië om 20:00 tegen elkaar. Maar eerst vechten België en Frankrijk het dinsdag uit in de eerste halve finale, eveneens om 20:00.