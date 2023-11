Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: wereldster P!NK komt terug naar Nederland, Metro geeft 3×2 veldkaarten weg

Wereldster P!NK keert, misschien wel sneller dan je had verwacht, wegens succes terug naar Nederland. En wie weet ben jij er via Metro in Amsterdam zomaar bij… op de mooiste staplekken: het veld van de Johan Cruijff ArenA. Metro geeft namelijk kaarten weg, nog voor de voorverkoop is begonnen!

‚ÄěWegens de ongekende vraag van haar fans in het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Europa, maakt muziekicoon P!NK een enerverende terugkeer in 2024.” Zo zijn gloednieuwe data van de Amerikaanse superster vandaag aangekondigd. P!NK komt met haar natuurlijk weer spectaculaire¬† Summer Carnival World Tour naar stadions in Londen, Dublin, Liverpool, Glasgow, Bern, Kopenhagen, Brussel, Leipzig, Stuttgart en M√∂nchengladbach, Stockholm √©n naar Amsterdam.

Metro geeft kaartjes weg voor het concert op woensdag 10 juli 2024 in de Johan Cruijff ArenA. Dus wie weet kun jij daar zomaar gratis bij zijn. De voorverkoop begint trouwens vrijdag.

1 miljoen fans gingen je voor

Deze zomer vermaakte P!NK met uitverkochte shows tijdens dezelfde Summer Carnival World Tour al meer dan 1 miljoen fans. Wie weet was je er in juni al bij toen Alecia Beth Moore, zoals P!NK in werkelijkheid heet, Pinkpop in Landgraaf overrompelde met haar spektakel. Of meerdere jaren geleden, toen eerst in Amsterdam en later op het Malieveld in Den Haag. Metro sprak toen met Davina Michelle, die het voorprogramma van haar grote voorbeeld mocht verzorgen.

Dat is echter allemaal verleden tijd, want P!NK keert terug. Haar tour begint op 11 juni in het Principality Stadium in Cardiff. Vervolgens speelt ze een reeks stadionshows met onder meer dus Amsterdam, voordat de wereldster afsluit in Stockholm op 25 juli.

The Script tourt mee

The Script en DJ en producer KidCutUp vergezellen P!NK tijdens de tour in 2024. De Ierse band, die ook dit jaar deel uitmaakte van de tour, scoorde de afgelopen veertien jaar niet minder dan vijf nummer 1-albums in het Verenigd Koninkrijk en verkocht 30 miljoen singles. Dj en producer KidCutUp heeft overal ter wereld gespeeld, van wereldberoemde clubs tot zomerfestivals. Hij is bekend bij het publiek van P!NK, aangezien hij ook speciale guest was tijdens de Beautiful Trauma World Tour.

Deze zomer gaf P!NK haar eerste shows in Europa in meer dan vier jaar. De eerder genoemde 1 miljoen fans waren verspreid over 21 uitverkochte shows in 7 landen. Kernwoorden, die we dus ook in Limburg konden meemaken, waren: hits, energie, een carnavalachtig visueel feest, luchtacrobatiek en kostuumwisselingen. Kortom, de 44-jarige ster deed waar zij zo goed in is: liveshows geven.

De Summer Carnival Tour trok de afgelopen tijd ook nog eens 1,75 miljoen mensen in Noord-Amerika. P!NK bezoekt hierna Australi√ę en Nieuw-Zeeland. Daarna, nog even een maandje of acht wachten… Amsterdam!

3×2 veldtickets winnen voor P!NK

Wil jij kans maken op gratis kaartjes voor P!NK in de Johan Cruijff ArenA? Metro mag 3×2 staplaatsen op het veld onder deelnemers aan deze winactie verloten. Je doet er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie √©n ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen.

Meedoen kan tot en met zondag 26 november, 23.59 uur. Een dag later krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht te horen zij de volgende zomer een feest met P!NK gaan beleven.

